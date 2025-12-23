Altın piyasasında gözler yükselişte: Kilogram fiyatı 6 milyon 250 bin lira

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün, günü 6 milyon 107 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 205 bin lira, en yüksek 6 milyon 260 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 6 milyon 250 bin lira oldu.

ALTINDA İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altının toplam işlem hacmi 6 milyar 860 milyon 535 bin 455,15 lira, işlem miktarı ise 1.112,27 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 348 milyon 619 bin 25,41 lira olarak gerçekleşti.