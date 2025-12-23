SON DAKİKA! 2026 yılı asgari ücreti belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlar nefeslerini tuttu…

Türkiye gündeminde uzun süredir yer alan asgari ücret konusu, artık nihai karara bağlandı.

ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 OLDU

Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yüzde 27 zam yapılarak net 28 bin 75 TL olarak belirlendiğini duyurdu.

"TÜM İSTİŞARE MEKANİZMALARINI AKTİF BİR ŞEKİLDE İŞLETTİK"

Bakan Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yoğun çaba gösteren her bir komisyon üyemize teşekkür etmek istiyorum. Bakanlık olarak çalışma hayatımıza sosyal diyaloğun gereği olarak tüm istişare mekanizmalarını aktif şekilde işlettik. İşçi konfederasyonlarımızla da işveren temsilcilerimizle görüşmelerimizi yaparak fikirlerini aldık karar alma sürecine dahil ettik.



Ortak hareket, uzlaşı ve istişare kültürünü yaratan sosyal diyaloğun çalışma hayatımızın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesinin ön şartı olduğuna inanıyoruz.



Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil yan yana durduğumuzda yol alabiliriz. Bizler AK Parti olarak 23 yıldır Türkiye’yi her şartta büyütmek, her koşulda ayakta tutma vizyonuyla yol yürüyen bir yönetim anlayışına sahibiz.

"MUHALEFETİN POPÜLİST YAKLAŞIMLARINI CİDDİYE ALMADIK"

Bölgemizdeki savaşların, enerji krizlerinin ve tedarik zinciri kırmalarının tam ortasında kaldı. Ancak şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen her alanda büyük bir oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomisi sağlamlaştıkça en büyük faydayı vatandaşlarımız görecektir.



Asgari ücrette de diğer meselelerde esas olan yapılan artışların çağrıda, etiketlerde eriyip gitmemesidir. Vatandaşlarımızın satın alma gücünün korunmasını hedeflemekteyiz. Biz popülist değiliz, muhalefetin popülist yaklaşımlarını ciddiye almadık.



Biz projelerimizle, eserlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en uygun politikaları hayata geçirdik. Biz günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Türkiye Yüzyılını emeğin kıymet gördüğü çalışanın hakkının korunduğu, büyümenin tabana yayıldığı bir yüzyıl yapmakta kararlıyız.

"SADECE MALİ KAZANIMLAR DEĞİL TOPLUMSAL DAYANIŞMA BAKIMINDA HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP"

Bakanlık olarak çalışma hayatımızın tüm ekosistemini değişen şartlara uyum sağlayan, ihtiyaçlara hızla cevap verebilen dinamik yapıya oturtmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Asgari ücrette çalışanlarımızın hakkını enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi mağdur etmeyecek en makul ortak noktada fikir birliğine varma sadece mali kazanımlar için değil aynı zamanda toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından hayati bir öneme sahiptir.



Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.

İŞÇİLER TOPLANTIYA KATILMADI

Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, daha önce yapılan ilk iki toplantıda olduğu gibi üçüncü toplantıya da katılmadı.

SÜREÇ 12 ARALIK'TA BAŞLAMIŞTI

Komisyon ilk toplantısını 12 Aralık’ta Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay’ın başkanlığında gerçekleştirdi ve toplantı 1,5 saat sürdü.

İşçi kesimini temsil eden Türk-İş temsilcilerinin yer almadığı toplantıya hükümet temsilcileri ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri katıldı.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi ancak konfederasyon aldığı karar gereği komisyon toplantısına katılmadı.

İKİNCİ TOPLANTIDA EKONOMİK VERİLER ELE ALINDI

Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık Perşembe günü Türk-İş temsilcilerinin katılımı olmadan gerçekleşti ve yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri ekonomik veri ve raporları komisyon üyeleriyle paylaştı.

Bakan Işıkhan’ın toplantı öncesinde ziyaret ettiği Türk-İş ve Hak-İş’ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantı gündeminde ele alındı.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı toplantıda asgari ücret görüşmelerinin son aşamasına gelinmişti.