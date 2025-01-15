ABD enflasyonu bugün açıklanıyor! 15 Ocak'ta altın ve döviz yükselişte

AA & Ensonhaber

ABD, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi bugün saat 16.30'da açıklanacak.

ABD piyasalarında karışık bir seyir var.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,6 düşüşle 109,3 seviyesinden günü tamamlarken, bugün yüzde 0,1 düşüşle 109,2 seviyesinde seyrediyor.

Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,2 azalarak 79,4 dolar seviyesinde dengelendi.

Türkiye'deki piyasalar ise artış seyrine geçti.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybederek 9.715,86 puandan tamamladı.

ALTIN

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 676 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde bir önceki kapanışın üzerinde 2 bin 681 dolardan işlem görüyor.

Gram altın: 3 bin 60 lira

Çeyrek altın: 5 bin 189 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 143 lira

Tam altın: 20 bin 755 lira

Yarım altın: 10 bin 378 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,4800'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,5092 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,5092 lira

Euro: 36,5930 lira

Sterlin: 43,3792 lira

BITCOIN

Bitcoin ise yüzde 2,01 ve 1.913,6 dolar artışla 96 bin 915,9 dolardan işlem görüyor.