Yeni asgari ücret açıklandı: Ödeme ve ücretlerde zincirleme değişiklik

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 ve 18 Aralık’taki toplantıların ardından üçüncü ve son toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL olduğunu duyurdu.

Bakan Işıkhan, yeni ücretin bir önceki yıla göre yüzde 27 oranında artırıldığını bildirdi.

7 MİLYON ÇALIŞANI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Yeni asgari ücret kararı, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, ücret ve sosyal güvenlik bağlantılı kalemler üzerinden ise toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendiriyor.

BİRÇOK KALEMİ YUKARI ÇEKTİ

Asgari ücretteki artışla birlikte;

İşsizlik ödeneği

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

İsteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur primleri

Ev hizmetlerinde çalışanların prim ödemeleri

Borçlanma tutarları

BES kesintileri

Kıdem tazminatı tabanı

gibi pek çok ödeme ve ücrette yeni tutarlar uygulanacak.

YENİ TUTARLAR 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Asgari ücrete bağlı olarak güncellenen tüm ödeme ve primler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Güncellenen kalemler, asgari ücret artışına paralel şekilde yüzde 27 oranında yeniden hesaplandı.

Yeni dönemde uygulanacak ödeme ve ücretlere ilişkin detaylı tablo ise şöyle:

En düşük işsizlik maaşı:

2025 ücreti: 10.332,43 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 13.122,19 TL

En yüksek işsizlik maaşı:

2025 ücreti: 20.644,86 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 26.218,97 TL

Günlük GSS primi:

2025 ücreti: 781,04 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 991,92 TL

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi:

2025 ücreti: 62.407,87 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 79.257,99 TL

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi:

2025 ücreti: 8.321,04 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 10.567,72 TL

En düşük Bağ-Kur primi:

2025 ücreti: 7.735,98 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 9.824,69 TL

BES kesintisi:

2025 ücreti: 780,09 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 990,71 TL

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi:

2025 ücreti: 8.451,05 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 10.732,83 TL

En düşük borçlanma tutarları:

2025 ücreti: 277,20 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 352,04 TL

En yüksek borçlanma tutarları:

2025 ücreti: 2.080 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 2.642 TL

Kıdem tazminatı tabanı:

2025 ücreti: 25.808 TL → Zam oranı: %27 → 2026 ücreti: 32.776 TL

Staj ücretleri de 8 bin 421 TL oldu.