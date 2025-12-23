Asgari ücretin dolar karşılığı yıllar içinde nasıl değişti

- Türkiye'de asgari ücretin dolar karşılığı, döviz kurları ve yapılan ücret artışları nedeniyle son yıllarda önemli değişimler gösterdi.
- 2019'da 356 dolar olan asgari ücret, 2026'da 655 dolara yükselecek şekilde planlandı.
- Döviz kurları ve ücret politikaları, bu rakamların yıl içinde değişiklik göstermesine neden olabilir.
Kamu ve özel sektörde milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 ve 18 Aralık’ta yaptığı toplantıların ardından üçüncü ve son görüşme sona erdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt tutarın ise 33 bin 30 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücret desteği de 1.270 TL’ye yükseltildi.
ASGARİ ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI
Asgari ücretin dolar bazındaki seyri, döviz kurları ve yapılan ücret artışlarıyla birlikte son yıllarda dikkat çekici bir değişim gösterdi.
2019’da 356 dolar seviyesinde olan asgari ücret, 2026 için mevcut kura göre 655 dolara kadar yükselmiş görünüyor.
2019–2021: KADEMELİ GERİLEME
Asgari ücretin dolar karşılığı 2019 yılında 356 dolar seviyesindeyken, izleyen iki yılda düşüş yaşandı.
2019: 356 dolar
2020: 332 dolar
2021: 318 dolar
Bu dönemde kur artışları, ücret artışlarının önüne geçti.
2022: DALGALI BİR YIL
2022’de asgari ücrette yapılan artışlara rağmen yıl içinde döviz kurlarındaki oynaklık, dolar karşılığının farklı seviyelerde hesaplanmasına neden oldu.
2022: 287 – 302 dolar
2023: GÜÇLÜ TOPARLANMA
2023 yılında yapılan yüksek oranlı artışlar, asgari ücretin dolar bazında belirgin şekilde yükselmesini sağladı.
2023: 455 – 482 dolar
2024–2025: ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR
Son iki yılda asgari ücretin dolar karşılığı yükseliş eğilimini korudu.
2024: 578 dolar
2025: 627 dolar
2026 İÇİN İLK HESAPLAMA
2026 yılına ilişkin asgari ücretin dolar karşılığı, mevcut döviz kuru esas alındığında yaklaşık 655 dolar seviyesinde hesaplanıyor. Bu rakam, kur ve ücret politikalarına bağlı olarak yıl içinde değişiklik gösterebilir.
Not: Dolar bazlı karşılıklar, ilgili yıllardaki asgari ücret tutarlarının dönemsel döviz kurları dikkate alınarak hesaplanmasına dayanıyor.