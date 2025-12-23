Asgari ücretin dolar karşılığı yıllar içinde nasıl değişti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kamu ve özel sektörde milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 ve 18 Aralık’ta yaptığı toplantıların ardından üçüncü ve son görüşme sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt tutarın ise 33 bin 30 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücret desteği de 1.270 TL’ye yükseltildi.

ASGARİ ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI

Asgari ücretin dolar bazındaki seyri, döviz kurları ve yapılan ücret artışlarıyla birlikte son yıllarda dikkat çekici bir değişim gösterdi.

2019’da 356 dolar seviyesinde olan asgari ücret, 2026 için mevcut kura göre 655 dolara kadar yükselmiş görünüyor.

2019–2021: KADEMELİ GERİLEME

Asgari ücretin dolar karşılığı 2019 yılında 356 dolar seviyesindeyken, izleyen iki yılda düşüş yaşandı.

2019: 356 dolar

2020: 332 dolar

2021: 318 dolar

Bu dönemde kur artışları, ücret artışlarının önüne geçti.

2022: DALGALI BİR YIL

2022’de asgari ücrette yapılan artışlara rağmen yıl içinde döviz kurlarındaki oynaklık, dolar karşılığının farklı seviyelerde hesaplanmasına neden oldu.

2022: 287 – 302 dolar

2023: GÜÇLÜ TOPARLANMA

2023 yılında yapılan yüksek oranlı artışlar, asgari ücretin dolar bazında belirgin şekilde yükselmesini sağladı.

2023: 455 – 482 dolar

2024–2025: ARTIŞ TRENDİ SÜRÜYOR

Son iki yılda asgari ücretin dolar karşılığı yükseliş eğilimini korudu.

2024: 578 dolar

2025: 627 dolar

2026 İÇİN İLK HESAPLAMA

2026 yılına ilişkin asgari ücretin dolar karşılığı, mevcut döviz kuru esas alındığında yaklaşık 655 dolar seviyesinde hesaplanıyor. Bu rakam, kur ve ücret politikalarına bağlı olarak yıl içinde değişiklik gösterebilir.

Not: Dolar bazlı karşılıklar, ilgili yıllardaki asgari ücret tutarlarının dönemsel döviz kurları dikkate alınarak hesaplanmasına dayanıyor.