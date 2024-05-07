ABD konut fiyatlarındaki artış hızlanıyor: Beklenti yüzde 5,1 Dünya genelinde konut fiyatlarındaki artış sürerken ülkelerin kurumları, bu artışın geleceği seviyeyi belirlemeye çalışıyor. Bu şartlarda Fed New York Şubesi de konut fiyatlarındaki artışın bir yıl içinde geleceği noktayı değerlendirdi.

AA

ABD’lilerin ülkede konut fiyatlarında kısa vadede beklediği artış yüzde 5,1'e, kirada yüzde 9,7'ye yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, 2024 yılına ait Konut Anketi'nin sonuçlarını yayınladı.

Tüketicilerin konutla ilgili deneyimleri ve beklentileri hakkında bilgi sağlayan anketin sonuçlarına göre, hanehalkının bir yıl sonrası için konut fiyatlarında beklediği artış, şubat ayında yüzde 5,1'e çıktı.

Kiracıların ev sahibi olma beklentisi ise 4,3 puan azalarak yüzde 40,1'e geriledi.

Fiyat artışı rekor beklentisinin altında kaldı

Bu oran, 2022 yılında kaydedilen yüzde 7'lik rekor artış beklentisinin altında kalmasına rağmen, salgın öncesi ortalama olan yüzde 4,2'nin üzerinde gerçekleşti.

Konut fiyatlarının artış beklentisi geriledi

Geçen sene konut fiyatlarının bir yıl içinde yüzde 2,6 yükselmesi bekleniyordu. Uzun vadeli konut fiyatı artış beklentisi ise yıllık yüzde 2,7'ye geriledi.

Kira fiyatlarına dair artış beklentisi arttı

Kira fiyatlarına dair artış beklentisi, gelecek yıl için 1,5 puan artarak yüzde 9,7'ye çıktı. Bu oran, kirada en yüksek ikinci artış beklentisi olarak kayıtlara geçti.

Kira artışı beklentisi uzun vadede de yüzde 5'ten yüzde 5,1'e çıktı.

Konut kredisi faiz oranı beklentisi

Hanehalkı konut kredisi faiz oranı beklentisi, bir yıl sonrası için yüzde 8,7'ye 3 yıl sonrası için yüzde 9,7'ye yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)