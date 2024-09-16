ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun konferansı TCMB'de düzenlenecek TCMB, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun uluslararası konferansına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, gelişmekte olan piyasalarda para politikası konusunda araştırmaları teşvik etmek ve gelişmekte olan ekonomilerin geçmiş deneyimlerini incelemek amacıyla uluslararası bir araştırma konferansı organize ediliyor.

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER), 7-8 Mayıs 2025'te İstanbul'da "Gelişmekte Olan Piyasalarda Para Politikası (Monetary Policy in Emerging Markets)" başlıklı bir araştırma konferansı düzenleyecek.

KONFERANSA DÜNYA MERKEZ BANKALARI KATILACAK

TCMB'nin ev sahipliği yapacağı konferansta, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kurumlardan da katılımcıların olması bekleniyor.

Konferansın detaylarına NBER'in internet sitesinden erişilebilecek.

KONFERANSIN KONU BAŞLIKLARI

Konferansın konu başlıkları, "yüksek enflasyon ortamlarında para politikası", "gelişmekte olan piyasalarda optimal para politikası duruşunu tanımlayan ödünleşimler", "gelişmekte olan piyasalar özelinde para ve maliye politikaları etkileşimi", "para politikası, sermaye akımları ve döviz kurları", "para politikası, finansal uyuşmazlıklar, uluslararası arbitraj sapmaları", "para politikası ve makroihtiyati politika etkileşimleri, risk primleri, finansal piyasalar", "ticaret ve tedarik zincirinde yeniden yapılanmanın para politikası üzerindeki enflasyonist etkileri", "yüksek faiz ortamında borç yönetimi", "para politikası, döviz kurları, sermaye kontrolleri ve diğer politikalar arasındaki etkileşimler", "küresel güneyin jeopolitik ayrışmalardaki rolü" olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)