Vedat Işıkhan: Belediyelerin SGK borcu 55 ton altın yapıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Habertürk TV canlı yayınında gündeme ve çalışma hayatına ilişkin soruları yanıtladı.

Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalara göre belediyelerin bugünkü SGK borcu şu an 167 milyar lira. Bu da yaklaşık 55 ton altın yapıyor.

“EN BORÇLU 30 BELEDİYEDEN 23’Ü CHP BELEDİYESİ”

Bakan Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özel’in, “Bu borçların 3’te biri CHP’li belediyelerin borcu” sözlerine ilişkin ise “Bu da yanlış. Doğrusu, tüm belediye borçlarının yüzde 70’i tek başına CHP’li belediyelere ait. Bunlarla ilgili tüm belgeler, dokümanlar elimizde mevcut. 30 büyükşehir belediyesinin sadece 14'ü CHP'li ama büyükşehir borçlarının yüzde 80'e yakını, yüzde 76’sı CHP'li belediyelere ait. Bakın, Türkiye’de biliyorsunuz 30 büyükşehir, 51 il belediyesi, 922 ilçe belediyesi var. Beldelerle birlikte toplam belediye sayımız 1.405. Bu belediyelerin büyük bir kısmı SGK’ya olan prim borçlarını düzenli bir şekilde ödemekte, herhangi bir sorunla da karşılaşmıyoruz.

Ancak konu CHP’li belediyelere gelince burada CHP’li belediyelerin ve yöneticilerinin ne yazık ki SGK prim borçları ödeme noktasında bir şeyleri var, dirençleri söz konusu. Şimdi en borçlu 30 belediyeden 23'ü CHP belediyesi.” ifadelerini kullandı.

“81 İL VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SADECE 35’İ CHP’Lİ ANCAK BUNLARIN TOPLAM BORCUNUN YÜZDE 70’İ CHP BELEDİYELERİNE AİT”

81 il ve büyükşehir belediyesinin sadece 35’nin CHP’nin yönetiminde olduğunu ancak bunların toplam borcunun yüzde 70'inin yine CHP'li belediyelere ait olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

İlçe belediyelerinin yüzde 34'ü CHP’li ama tüm borçların yüzde 65’i CHP’li belediyelere ait. Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor; ‘Bir belediye borçlarını katbekat artırmışsa anlayın ki o belediye CHP’lidir.’ Ama bu belediyeler borçlarını ödemek yerine sürekli katlıyorlar; ‘hükümet bizi engelliyor’ diye siyasi rant sağlamaya çalışıyorlar. CHP’li belediyelere sormak gerekir: Vatandaşlarımıza borçtan başka ne tür hizmetiniz oldu da biz sizi engelleyelim? Özgür Özel ayrıca, belediye borçlarının oransal olarak az olduğuna, belediyelerden önce diğer borçları tahsil etmemize yönelik bir iddiada bulundu.

SGK ALACAĞININ DÖRTTE BİRİ BELEDİYELERİN BORCU

Kamuoyunu da aydınlatmamızda yarar var. Belediyelerde çalışmakta olan işçi ve memur sigorta kolunda toplam SGK alacağının dörtte biri belediyelerin borcudur. Özetle, en borçlu kurum ve kuruluşların yine CHP’li belediyelere ait olduğunu görebiliyoruz. Bunu grafiklerle, istatistiklerle açıklayabiliriz. SGK olarak, özel sektör, diğer işletmeler ve kuruluşlar hepsini değerlendirdiğimizde tahsilat oranımız yüzde 90. Çok büyük bir başarı. Ancak belediyelerden prim tahsilatına geldiğimizde burada sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ki bu oran yüzde 44 düzeyinde.

EN BORÇLU BELEDİYE: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Bakan Işıkhan, belediye prim borçlarının önceki dönemden kaldığı iddialarına ilişkin sorulan soru üzerine, “SGK’ya en borçlu belediye; İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu belediye yıllarca CHP’de olan belediye. İzmir’in SGK borcu şu an 12 milyar lira ve en borçlu belediyemiz. 5 yılda borcunu 2bin kat arttıran bir belediye. Borçları ödemediğiniz takdirde SGK olarak biz kanunen faiz işletmek zorundayız borçlara. Bu yüzden artmış durumda. Zaten zamanında düzenli ödeme alışkanlıkları olsa bu konuları konuşmaya da gerek kalmayacak. İzmir için gerçekten çok üzülüyorum.” cevabını verdi.

“İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BORÇLARINI AK PARTİ’DEN Mİ DEVRALDI?”

İzmir Belediye işçilerinin iş bırakma eylemlerine ilişkin ise Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

İzmir’de belediye işçilerinin niçin eylem yaptıklarını bizler çok iyi biliyoruz. Asgari ücreti sürekli artıralım, şu kadar ücret artışı sağlayalım, diyen belediyeler, İzmir’deki işçi kardeşlerimize gelince bu desteği vermiyorlar. Böyle de bir çelişki söz konusu. Yani İzmir borcunu AK Parti’den mi devraldı acaba diye sormak isterim.

SGK'YA EN BORÇLU İKİNCİ BELEDİYE: ANKARA

SGK’ya en borçlu ikinci belediye de Ankara Büyükşehir Belediyesi. Şu anda 8,7 milyar lira borcu var Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin. 2019 Şubat ayında Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP’ye geçtiği dönem SGK’ya borcu 160 milyon lira idi. Ankara 5 yılda SGK prim borcunu 55 kat artırmış bir belediye. Onlar hesaplama yapıyorlar ya biz de bu şekilde hesaplama yaparak aslında durumun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istiyoruz.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin prim borcu 7,3 milyar. 2019 Şubat ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’ye geçtiği tarihte SGK’ya borcu 70 milyon liraydı. Şimdi 5 yılda İBB borcunu 100 kat artırmış bir belediyemiz.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞİŞLİ BELEDİYESİ

Yine hani diyoruz ya en borçlu belediyeler arasında Adana Büyükşehir Belediyesi ve Şişli Belediyemiz o sıralamayı takip ediyor.

"KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN SGK’YA BİR KURUŞ BORCU YOK"

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin büyük belediye ve nüfusa hitap ettiğini aktaran Bakan Işıkhan, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya bir kuruş borcu yok. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyorum. SGK’ya borçlu altıncı belediye Hatay Büyükşehir Belediyesi, borçların tamamını CHP’den devralmıştı. Başkanımız hiçbir zaman bu borç CHP’li belediyenin borcudur demedi bize. Göreve geldiğinin ikinci ayında bizle görüştü, taksitlendirdik, yapılandırma sürecine girdik. Aslında en borçlu altıncı belediyeyken, depremin en çok etkilediği illerden biri olmasına rağmen şu an borç noktasında 14’üncü sıraya gerilemiş durumda. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve belediyemize teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

"167 MİLYAR LİRAYI TAHSİL ETMEMİZ LAZIM"

SGK’nın alacaklarına dair belediyeler ve diğer kurum kuruluşların tamamının açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin sorulan soru üzerine ise Işıkhan, “Sadece belediyelerin değil, özel sektörün de şirketlerin de prim borcu söz konusu. O prim borçları da küçümsenmeyecek bir oranda. Onlarla ilgili de çalışmadığımızı kim söyleyebilir? Hiçbir özel sektörün de borcu bu düzeyde değil zaten. Bu düzeyde olmadığı için biz zaten belediyelerin borçlarını gündeme getiriyoruz. 167 milyarı bizim tahsil etmemiz lazım. Niçin tahsil etmemiz lazım? Emekli aylıklarını düzenli bir şekilde ödeyebilmemiz için aynı zamanda vatandaşlarımızın talep ettikleri sağlık hizmetlerini, ilaç tedavi giderlerini karşılamamız için bu borçları öyle ya da böyle eninde sonunda tahsil edeceğiz.” cevabını verdi.

"ANKARA'NIN BORCA KARŞILIK ÖNERDİĞİ GAYRİMENKULER İPOTEKLİ ÇIKTI"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin prim borçlarına karşı önerdiği gayrimenkullerin bir tanesi dışında hepsinin hacizli ve ipotekli olduğunu kaydeden Işıkhan, “Gayrimenkuller bize teklif edilirken, bunların satış kabiliyetine bakıyoruz. Bize önerdikleri listede tuvaletler, bankamatikler ve depolar var. Bunların üzerinde de şerh ve ipotek var." dedi.

EN BORÇLU BELEDİYELERDE İLK DOKUZ

1- İzmir: 12 milyar lira

2- Ankara: 8,7 milyar lira

3- İstanbul: 7,3 milyar lira

4-Adana 7 milyar lira

5-Şişli: 6 milyar lira

6- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi: 5,2 milyar lira

7- İstanbul Beşiktaş Belediyesi: 3,5 milyar lira

8- İstanbul Ataşehir Belediyesi: 3,5 milyar lira

9- İstanbul Sarıyer Belediyesi: 3,2 milyar lira