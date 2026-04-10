ABD ve İran İlişkileri gram altını etkiledi

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırısının ardından yaşanan çatışmalar Brent petrol ve altın fiyatlarını hareketlendirdi.

ABD ve İran arasındaki ateşkes altın fiyatlarını artırdıysa da sonrasında yaşanan ihlaller ve karşılıklı isteklerde uzlaşma sağlayamamak altın fiyatlarının hızını frenledi.

Ons altın 4 bin 765 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 6 bin 842 lirada.

Gümüşün gramı yüzde 1,07 artarak 109,1451 liraya yükseldi. Gümüşün onsu ile yüzde 0,74 artışla 75,86 dolarda.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içinde altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 6 bin 842 lira

Çeyrek altın: 11 bin 602 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 267 lira

Tam altın: 46 bin 404 lira

Yarım altın: 23 bin 195 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,6904 lira

Euro: 5,3006 lira

Sterlin: 59,9423 lira