ABD ve İran İlişkileri gram altını etkiledi

ABD ve İran arasındaki gerilim altın fiyatlarını etkiledi. Ateşkes beklentisi altın fiyatlarını yükseltmesine rağmen anlaşmazlık ve ihlaller altın fiyatlarının inişli çıkışlı seyrine neden oldu. Sonuç olarak ons altın 4 bin 765 dolar, gram altın ise 6 bin 842 liradan işlem görmekte.
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırısının ardından yaşanan çatışmalar Brent petrol ve altın fiyatlarını hareketlendirdi.
ABD ve İran arasındaki ateşkes altın fiyatlarını artırdıysa da sonrasında yaşanan ihlaller ve karşılıklı isteklerde uzlaşma sağlayamamak altın fiyatlarının hızını frenledi.
Gümüşün gramı yüzde 1,07 artarak 109,1451 liraya yükseldi. Gümüşün onsu ile yüzde 0,74 artışla 75,86 dolarda.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 6 bin 842 lira
Çeyrek altın: 11 bin 602 lira
Cumhuriyet altını: 47 bin 267 lira
Tam altın: 46 bin 404 lira
Yarım altın: 23 bin 195 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44,6904 lira
Euro: 5,3006 lira
Sterlin: 59,9423 lira