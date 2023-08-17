ABD'de benzin fiyatları yeniden yükseldi ABD'de, petrol stoklarının azalması ve doların değeri ile birlikte benzin fiyatlarının yeniden yükseldiği bildirildi.

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ABD'de benzinin ortalama fiyatı, galon başına (yaklaşık 3,8 litre) 4,05 dolar seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarının ülkede, bölgelere göre farklılık gösterdiği belirtildi.

Taşıt trafiğinin yoğun olduğu yaz aylarında ham petrol ve benzin stoklarının azalması petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

Petrol fiyatları perşembe günü, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep artışına işaret eden veriler ve ABD dolarının değer kaybetmesiyle yükseldi.

Brent ham petrolün vakili 83,81 dolar

Uluslararası gösterge Brent ham petrolü yerel saatle 10.00'da, çarşamba gününün varil başına 83,45 dolarlık kapanış fiyatından yüzde 0,43 artışla varil başına 83,81 dolardan işlem gördü.

Batı Teksas Petrolü varil başına 79,66 dolarda

Amerikan ölçütü Batı Teksas Petrolü (WTI) aynı zamanda varil başına 79,66 dolardan işlem gördü ve çarşamba günkü varil başına 79,38 dolarlık seans kapanışına göre yüzde 0,35 artış gösterdi.