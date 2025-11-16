ABD'de faiz indirimi ve dolar kuru altın fiyatlarını etkileyecek

- Altın fiyatları, ABD'deki hükümetin yeniden açılması ve zayıflayan doların etkisiyle yükselmeye başladı.
- Uzmanlar, altın fiyatlarının kısmi gerilemelere rağmen artmasını bekliyor.
- ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisinin azalması altın fiyatlarına etki ediyor.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde, ons başına 4 bin 200 doların üzerine çıktı.
Bugün ise ons altın 4 bin 80 dolardan işlem görüyor.
ABD hükümetinin yeniden açılmasının ardından zayıflayan dolar ve resmi veri birikimine ilişkin belirsizlik nedeniyle altının yükselmesi bekleniyor.
FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Piyasalar, aralık ayında bir ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimi beklentilerini azalttı ve şimdi 25 baz puanlık bir indirime yaklaşık yüzde 50 olasılık veriyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 5 bin 655 liradan başladı.
Gün içinde en düşük 5 bin 653 lira, en yüksek de 5 bin 727 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 715 liradan alıcı buluyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 534 lira
Çeyrek altın: 9 bin 386 lira
Cumhuriyet altını: 38 bin 242 lira
Tam altın: 37 bin 545 lira
Yarım altın: 18 bin 772 lira