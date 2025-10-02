ABD'de hükümet kapandığı için dolar endeksi kan kaybediyor

ABD'de Kongre'nin geçici bütçe konusunda anlaşmaya varamaması ve bunun sonucunda federal hükümetin kapanması sonucu ABD doları, yüzde 0,27'den fazla değer kaybetti.

Doların performansını euro ve Japon yeni gibi altı para birimiyle karşılaştıran dolar endeksi, Greenwich Ortalama Saati’ne (GMT) göre, 13.35 (New York saatiyle 09.35) itibarıyla fiyat/derece 97.19 seviyesine geriledi.

2025'TE YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ

Bu düşüş, 2025 yılı için genel olarak yüzde 10'luk bir düşüşe neden oldu.

Bu, doların 2003 yılında yüzde 14,6 oranında düşmesinden bu yana en büyük yıllık değer kaybı oldu.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 41,5550'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,5960'tan işlem görüyor.