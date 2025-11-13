ABD'de hümümet açılınca altın da yükselişini hızlandırdı

- ABD'de hükümetin açılması ve Fed'in faiz düşürmesi beklentisiyle altın fiyatları yükseldi.
- Ons altın 4 bin 209 dolara, gram altın ise 5 bin 715 liraya ulaştı.
- Yıl başından bu yana altın fiyatları yüzde 60'tan fazla artış gösterdi.
Altın fiyatları, çıktığı rekor seviyenin altına düşmüş ve 6 haftalık düşüşün ardından bu hafta başında tekrar yükselişe geçmişti.
ABD Başkanı Donald Trump', Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı.
Böylece ABD'de tarihteki en uzun süreli hükümet kapanış dönemi bugün son buldu.
ABD'deki hükümetin bugün açılması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi düşürmesi beklentileriyle altın, güne yükselişle başladı.
Ons 4 bin 209 dolara kadar fırladı.
Yıl başından bu yana altın fiyatları yüzde 60'ün üzerinde arttı. Bu hafta ise yükseliş yüzde 5'e ulaştı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 715 lira
Çeyrek altın: 9 bin 692 lira
Cumhuriyet altını: 39 bin 489 lira
Tam altın: 38 bin 779 lira
Yarım altın: 19 bin 384 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 42,2673 lira
Euro: 49,0838 lira
Sterlin: 55,6276 lira