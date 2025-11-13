ABD'de hümümet açılınca altın da yükselişini hızlandırdı Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Altın fiyatları bu sabaha hızlı başladı. Ons 4 bin 209 dolara çıkarken, yurt içinde de gram altın 5 bin 715 liraya yükseldi.

Göster Hızlı Özet ABD'de hükümetin açılması ve Fed'in faiz düşürmesi beklentisiyle altın fiyatları yükseldi.

Ons altın 4 bin 209 dolara, gram altın ise 5 bin 715 liraya ulaştı.

Yıl başından bu yana altın fiyatları yüzde 60'tan fazla artış gösterdi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Altın fiyatları, çıktığı rekor seviyenin altına düşmüş ve 6 haftalık düşüşün ardından bu hafta başında tekrar yükselişe geçmişti. ABD Başkanı Donald Trump', Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzaladı. Böylece ABD'de tarihteki en uzun süreli hükümet kapanış dönemi bugün son buldu. ABD'deki hükümetin bugün açılması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi düşürmesi beklentileriyle altın, güne yükselişle başladı. Ons 4 bin 209 dolara kadar fırladı. Yıl başından bu yana altın fiyatları yüzde 60'ün üzerinde arttı. Bu hafta ise yükseliş yüzde 5'e ulaştı. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 5 bin 715 lira Çeyrek altın: 9 bin 692 lira Cumhuriyet altını: 39 bin 489 lira Tam altın: 38 bin 779 lira Yarım altın: 19 bin 384 lira DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 42,2673 lira Euro: 49,0838 lira Sterlin: 55,6276 lira Ekonomi Haberleri Türkiye genelinde ekim ayında 164 bin 306 konut satıldı

Maden İzinleri Kurulu'nun çalışma şekli belirlendi

Kamu alacaklarında tescil faizi oranı düşürüldü