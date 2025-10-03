ABD'de işten çıkarmalar arttı

ABD'de aylık ve yıllık bazda işten çıkarmalar arttı, işe yeni alımların sayısı azaldı.

Açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların kaydını tutan danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, eylül ayına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin işten çıkarıldığını duyurduğu kişi sayısı, eylülde yıllık bazda yüzde 26 azalışla 54 bin 64 oldu.

ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmaların sayısı bu yıl ocak-eylül döneminde 946 bin 426 ile 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Yılın üçüncü çeyreğinde de ABD'li işverenler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 202 bin 118 kişinin işten çıkarıldığını duyurdu.

Bu, 2020'den bu yana en yüksek üçüncü çeyrek işten çıkarma sayısı olarak dikkati çekti.

Bu yıl ilk üç çeyrekte toplam işten çıkarma sayısı da 2024'e kıyasla yüzde 55 artarak 946 bin 426'ya ulaştı ve 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"DOGE" İŞTEN ÇIKARMALARIN BAŞLICA NEDENİ OLDU

Kamu sektörü, bu yıl 299 bin 755 kişilik işten çıkarma planladığını açıklarken, bunların 289 bin 363'ünün Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) işten çıkarmalarından etkilenen federal çalışanlar olması dikkati çekti.

Eylül sonu itibarıyla işten çıkarmalar, teknoloji sektöründe yüzde 8 azalarak 107 bin 878'e inerken, perakende sektöründe yüzde 203 artarak 86 bin 233'e ve medya sektöründe yüzde 9 yükselerek 14 bin 60'a ulaştı.

Bu yıl işten çıkarmaların başlıca nedeni DOGE eylemleri olurken, piyasa ve ekonomik koşullar, iş gücü azaltımlarında ikinci büyük neden olarak öne çıktı.

İŞE ALIM SAYISI DÜŞTÜ

Yılın dokuz ayında planlanan toplam işe alım sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalışla 204 bin 939'a geriledi ve 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

"BU YIL İŞTEN ÇIKARMALARIN 1 MİLYONU GEÇMESİ ÇOK OLASI"

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andy Challenger, işten çıkarma planlarının 2020'den bu yana ilk kez 1 milyonu aşmasının çok olası olduğunu belirterek, "Bu kadar çok işten çıkarma yaşanan önceki dönemler ya resesyon dönemlerinde ya da 2005 ve 2006'da olduğu gibi, imalat ve teknoloji sektörlerinde iş kaybına neden olan ilk otomasyon dalgasında meydana gelmişti." ifadelerini kullandı.

Durgun bir iş gücü piyasası, maliyet artışları ve dönüştürücü yeni teknolojilerle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Challenger, "Faiz indirimleri yolda olduğundan, dördüncü çeyrekte iş piyasasında bir miktar istikrar görebiliriz, ancak diğer faktörler işverenlerin işten çıkarmaları planlamaya veya işe alımları ertelemelerine neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.