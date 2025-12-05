Mehmet Şimşek'ten 2025 ve 2026 enflasyon hedefleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek enflasyonda 2026'da hedefin yüzde 20'nin altına inmek olduğunu söylerken 2025 yılı sonunda enflasyonun büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde olacağını söyledi.

ENFLASYON HEDEFLERİ

2025 yılı sonunda yüzde 31 seviyeleri

2026'da yüzde 20'nin altına inmek

Mehmet Şimşek'in Zirve'den açıklamasından öne çıkanlar şunlar:

- Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz.

- 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz.

- Hedefimiz enflasyonu gelecek sene yüzde 20’nin altına çekmek.

- Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek, bu sayede Türkiye çok daha güçlü bir ekonomiye sahip olacak.

MALİ DİSİPLİN İÇİN DÜZENLEME SİNYALİ

- Mali disiplin kurallarını aktif hale getirecek düzenlemeler yapacağız.

- Belli gelir düzeyi altında olan ailelere pilot proje olarak destek sunacağız, bu ayrıca yapay zeka dönemine hazırlık.

- Vatandaşın ithal ettiği altını kenara bırakırsak neredeyse cari açık kalmıyor.

- Yatırım yapılabilir seviyeye doğru hızla ilerlemeye devam edeceğiz.

RİSK PRİMİ

- Türkiye'nin risk primi 2018'in başından bu yana en iyi seviyesine geldi.

- Büyümede bize benzer ülkelere göre reel olarak daha iyi bir performans sergiledik.

- Türkiye, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile arasındaki farkı kapatıyor.

