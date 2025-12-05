ABD'de işten çıkarmalar kasımda yıllık yüzde 24 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Danışmanlık şirketi Challenger, Gray & Christmas, kasım ayına ilişkin açıklanan veya onaylanan işten çıkarmaların raporunu yayınladı.

Buna göre, ABD merkezli işverenlerin duyurduğu işten çıkarmalar kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 71 bin 321'e çıktı.

GEÇEN YILA GÖRE İŞTEN ÇIKARMALAR

İşten çıkarmalar kasımda, önceki aya kıyasla ise yüzde 53'lük düşüş kaydetti.

SON ON AYA GÖRE İŞTEN ÇIKARMALAR

Yılın on bir ayında işten çıkarmalar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artarak toplam 1 milyon 170 bin 821'e yükseldi.

2020'DEN BU YANA EN YÜKSEK ORAN

Yıl başından bu yana gerçekleştirilen işten çıkarmalar, 2020'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

İŞE ALIMLARDA AZALMA

ABD'li işverenlerin kasım itibarıyla işe alacağını duyurduğu kişi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azalarak 497 bin 151'e geriledi.