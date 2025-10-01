ABD'de istihdam düştü

Otomatik Veri İşleme (ADP) Araştırma Enstitüsü'nün yayınladığı verilere göre ABD'de özel sektör tarım dışı istihdamı, eylül ayında 32 bin kişi azalarak son iki buçuk yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Sonuçlar, ekonomistlere göre ikinci çeyrekteki güçlü ekonomik büyümeye rağmen ABD'li işverenlerin işe alım konusunda temkinli davrandığına işaret ediyor.

Bu düşüş, Ağustos ayındaki 3 bin kişilik aşağı yönlü revize edilmiş düşüşün ardından geldi ve eylül ayındaki 52 bin kişilik artış tahminlerini kaçırdı.

"PİYASA TEMKİMLİ"

ADP Baş Ekonomisti Nela Richardson, "İkinci çeyrekte gördüğümüz güçlü ekonomik büyümeye rağmen, bu ayki veriler iş gücü piyasasında gördüğümüz, ABD'li işverenlerin işe alım konusunda temkinli davrandığını bir kez daha doğruluyor.” dedi.

Mal kategorisinde en fazla istihdam kaybını 5 bin kişiyle inşaat sektörü yaşarken, bunu 2 bin kişiyle imalat sektörü takip etti. Doğal kaynaklar ve madencilik ise eylül ayında 4 bin kişiyle istihdam yarattı.

EN FAZLA İŞ KAYBI EĞLENCE VE KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE

Hizmetler kategorisinde en fazla iş kaybı 19 bin kişiyle eğlence ve konaklama sektöründe yaşanırken, diğer hizmetler sektöründe 16 bin kişi iş kaybı yaşadı.

Bunları 13 bin kişilik kayıpla profesyonel ve ticari hizmetler, 9 bin kişilik kayıpla finansal faaliyetler takip etti. Öte yandan, eğitim ve sağlık hizmetleri 33 bin kişilik istihdam artışıyla en yüksek artışı kaydederken, bunu 3 bin kişilik istihdamla bilgi sektörü takip etti.

İş gücü piyasasına ilişkin son verilerle birlikte işsizlik oranının yüzde 4,3 gibi görece düşük bir seviyede olmasına rağmen, iş piyasasının durumu konusunda endişeler arttı.

Veriler, Kongre'nin geçici bir bütçe üzerinde anlaşamaması nedeniyle ABD hükümetinin kapanması sırasında geldi. Kapanma nedeniyle, önümüzdeki günlerde hükümet kurumları tarafından bazı önemli ekonomik veriler açıklanmayacak.

Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun acil durum planında, hükümetin kapanması sırasında ekonomik verilerin yayınlanmayacağı belirtiliyor. Bu da tarım dışı istihdam, ilk işsizlik başvuruları ve enflasyon rakamlarının gecikmeli açıklanabileceği anlamına geliyor.