İşe geri dönmek isteyen kadınların oranı yüzde 97'ye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de kadın istihdamının dönüşümüne odaklanan 8. Yeniden Gelecek Zirvesi, 750’yi aşkın katılımcıyla Sabancı Center’da gerçekleştirildi.

Akbank’ın mekan, Heltia’nın ise ana sponsorluğunu üstlendiği zirvede 46 konuşmacı, iş dünyasının temsilcileri ve ilham veren liderlerle buluşarak dönüşen iş gücüne dair görüşler ve veriler aktardı.

Zirvede, IPSOS Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen “YenidenBiz Kariyer Molasında Kadınlar” araştırmasının sonuçları da katılımcılarla paylaşıldı.

500 BİN KADINA DESTEK

Türkiye’de kadınların iş hayatına dönüşlerini destekleyen öncü sivil toplum kuruluşu YenidenBiz, kuruluşundan bu yana yaklaşık 500 bin kadına ulaşarak yeniden istihdama dönüş yolculuklarında ilk adımı atmalarına destek oldu.

5 binden fazla kadının yer aldığı yetenek havuzu, 70 kurumsal üye ve 1.200 gönüllüden oluşan güçlü ekosistemiyle YenidenBiz, 10 yıllık deneyiminin bir yansıması olan 8. Yeniden Gelecek Zirvesi’nde, tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

LİDERLİK SOHBETLERİ YAPILDI

Açılış konuşması YenidenBiz Yönetim Kurulu Eş Başkanları Selen Kocabaş ve Yılmaz Yıldız tarafından yapılan zirvede ilham verici konuşmalar, beceri ve teknoloji odaklı oturumlar ile liderlik sohbetleri ele alındı.

ZİRVENİN KONUŞMACILARI

Zirvenin konuşmacıları arasında Acar Baltaş, Açıl Sezen, Arzu Kaprol, Bekir Ağırdır, Engin Aksoy, Gamze Cizreli, Lale Eren ve Prof. Deniz Ülke Kaynak gibi birçok önemli isim yer aldı.

KADIN İSTİHDAMINA DAİR STRATEJİK DEĞERLENDİRMELER DİKKAT ÇEKTİ

8. Yeniden Gelecek Zirvesi’nde YenidenBiz Yönetim Kurulu Eş Başkanı Selen Kocabaş, kadınların iş hayatına dönüşünün ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Kurulduğumuz günden bu yana amacımız, iş hayatına dönmek isteyen kadınların önündeki engelleri azaltmak ve onların yetkinliklerini görünür kılmak. 10 yılda oluşturduğumuz bu güçlü ekosistemle binlerce kadının istihdam yolculuğuna dokunmanın gururunu yaşıyoruz. 8. Yeniden Gelecek Zirvesi, bu çabanın kolektif bir güçle nasıl daha da büyüyebileceğini gösteriyor.

İSTİHDAMDA KAPSAYICILIK

YenidenBiz Yönetim Kurulu Eş Başkanı Yılmaz Yıldız ise istihdamda kapsayıcılığın sürdürülebilir bir gelecek için kritik önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, hem kurumların rekabetçiliği hem de ülkemizin ekonomik gelişimi için vazgeçilmez. YenidenBiz olarak, kadınların yeteneklerini iş dünyasıyla buluşturan kapsayıcı modeller üretmeye ve bu dönüşümü tüm ekosistemle birlikte hızlandırmaya kararlıyız.

KADINLARIN YÜZDE 97’Sİ YENİDEN ÇALIŞMAK İSTİYOR

YenidenBiz ve IPSOS Türkiye tarafından yapılan “YenidenBiz Kariyer Molasında Kadınlar” araştırması, Türkiye’de kadınların iş gücüne dönüş hikayesinin bekleyişten değil; aktif bir yeniden yapılanma ve öğrenme sürecinden oluştuğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 97’si yeniden çalışmak istiyor; bu da dönüş motivasyonunun hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Veriler, kadınların iş hayatından uzaklaşmasının büyük ölçüde kendi tercihleriyle değil; bakım yükü, esneklik eksikliği, iletişim sorunları ve iş-özel yaşam dengesinin sağlanamaması gibi yapısal sebeplerle gerçekleştiğine işaret ediyor. Buna rağmen kadınların önemli bir bölümü, sahip oldukları deneyim ve yetkinliklerle yeniden katkı sunabileceklerine güveniyor; ancak işveren önyargısı ve fırsat eşitsizliği dönüş yolculuğunun önündeki en kritik bariyerler olarak öne çıkıyor.

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise kadınların bu dönemi pasif bir mola değil, aktif bir gelişim ve yeniden konumlanma fırsatı olarak değerlendirmesi. Dijital becerilerden yapay zeka okuryazarlığına kadar geniş bir alanda eğitim alan kadınların yüzde 96’sı dijitalleşmenin iş verimliliğini artırdığına inanıyor. Bu içgörü, yeni ekonominin gerektirdiği yetkinliklerle kadınların dönüş isteğinin güçlü bir biçimde kesiştiği bir fırsat alanını işaret ediyor.

ZİRVE KAPSAYICI VE GÜÇLENDİRİCİ BİR GELECEĞE İŞARET EDİYOR

Zirve, iş dünyasının önemli isimleri, kurumların üst düzey yöneticileri, çalışanlar, kariyer yolculuğunda olan YenidenBiz'li kadınlar ve pek çok sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturan 750 kişilik güçlü bir ekosistem yarattı.

Kadınların iş hayatına dönüşünü destekleyen tüm paydaşları bir araya getiren bu buluşma, hem ilham veren deneyimlerin hem de veriye dayalı içgörülerin paylaşılmasına olanak sağladı. YenidenBiz’in 10 yıllık birikimiyle şekillenen zirve, kadınların iş gücüne katılımını hızlandırmaya ve daha kapsayıcı bir çalışma hayatı yaratmaya yönelik ortak iradeyi görünür kıldı.

Bu etkisi yüksek buluşma, önümüzdeki yıllarda da kadınların potansiyelini güçlendiren çözümler, uygulama odaklı iş birlikleri ve dönüşümü hızlandıran projeler için kritik bir platform olmaya devam edecek.

Etkinlik, Mekan Sponsoru Akbank ve Ana Sponsor Heltia olmak üzere 20’den fazla kurumun desteği ve katkılarıyla gerçekleşti.