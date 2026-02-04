ABD'de ocak ayında özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ADP Araştırma Enstitüsü ile Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırlanan ocak ayına ilişkin ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı ocakta 22 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi, bu dönemde istihdamın 46 bin kişi artması yönündeydi.

Geçen yıl aralık ayına ilişkin özel sektör istihdam artışı verisi ise 41 binden 37 bine revize edildi.

HİZMET SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI

Söz konusu dönemde istihdam artışının büyük bölümü hizmet sektöründen geldi. Hizmet sektöründe 21 bin kişilik artış kaydedilirken, üretim sektöründe istihdam 1000 kişi arttı.

ÜCRET ARTIŞLARI YÜZDE 4,5 SEVİYESİNDE

ABD'de 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel sektör istihdam verisine göre, yıllık ücret artışı ocakta yüzde 4,5 oldu. Bu oran, geçen yıl aralık ayında yüzde 4,4 seviyesinde hesaplanmıştı.

“İSTİHDAM YAVAŞLIYOR, ÜCRETLER DENGEDE”

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD'de 2024 yılında 771 bin olan özel sektör istihdam artışının geçen yıl 398 bine gerilediğini belirtti.

Richardson, son üç yıldır istihdam yaratma hızında sürekli ve belirgin bir yavaşlama görülmesine rağmen, ücret artışlarının istikrarlı seyrini koruduğuna dikkat çekti.