Vedat Işıkhan: 5 immünoterapi ilacı geri ödeme kapsamına alındı

25 farklı kanser türünde kullanılan ilaçlar, Temmuz 2025’ten itibaren SGK tarafından karşılanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 25 farklı kanser türüne karşı kullanılan 5 immünoterapi ilacının, Temmuz 2025’ten itibaren geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

22 BİN HASTA DÜZENLEMEDEN YARARLANDI

Bakan Işıkhan, söz konusu düzenlemenin hayata geçmesinin ardından son 6 ayda yaklaşık 22 bin kanser hastasının bu imkândan faydalandığını belirtti. Yeni uygulamayla birlikte hastaların tedaviye erişiminin kolaylaştırıldığını vurguladı.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDE 916 KANSER İLACI VAR

Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin güncel rakamları da paylaştı. Buna göre, 31 Aralık 2025 itibarıyla geri ödeme listelerinde;

-96’sı yurt dışından temin edilen,

-820’si Türkiye’de ruhsatlı olmak üzere toplam 916 kanser ilacı bulunuyor.

Bakan Işıkhan, kanserle mücadelede hem tedaviye erişimi artırmaya hem de hastaların mali yükünü azaltmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.