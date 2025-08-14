ABD'de üretici fiyat endeksi arttı

ABD'de açıklanan veriler küresel ekonomilere yön vermeye devam ediyor.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde ÜFE aylık bazda Haziran 2022'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 olması yönündeydi. ÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermemişti.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış temmuzda yüzde 3,3 oldu.

Söz konusu dönemde ÜFE yıllık bazda şubat ayından bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun temmuzda yıllık bazda yüzde 2,5 olması yönündeydi. ÜFE, haziranda yıllık bazda yüzde 2,4 artmıştı.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI AZALDI

İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi düştü.

Buna göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 224 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 225 bin olması yönündeydi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 artarak 221 bin 750'ye çıktı.

DEVAM EDEN İŞSİZLİK MAAŞ BAŞVURUSU AZALDI

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 Ağustos ile biten haftada 15 bin kişi azalarak 1 milyon 953 bine geriledi.