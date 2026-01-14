Sömestirde Uludağ'da bir gece 42 bin TL

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Okullarda yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Bursa'nın zirvesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da mevsimin ilk karı 8 Ekim'de düşerken oteller, sezonu 19 Aralık'ta açtı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80

Kayak pistlerinin 29 Aralık'ta açıldığı Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 1, en düşük sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü; kayak pistleri de yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Kayakseverlerin "beyaz cennet" olarak tanımladığı Uludağ'da tatil yapmak isteyenlerin bir gecelik konaklama maliyeti, misafirhanelerde 2 bin 450 TL'den başlarken 5 yıldızlı otellerde bu rakam 42 bin TL'ye kadar çıkıyor.

KONAKLAMA FİYATLARI

Misafirhanelerde konaklama bir gecede 2 bin 450 TL'den başlıyor.

Bursa Uludağ birinci bölgede 5 yıldızlı otellerde 2 kişi tam pansiyon bir gece konaklama 38 bin TL'den başlıyor, 42 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Tek kişi kalacaksanız sadece konaklama ortalama 37 bin TL.

Eğer 3 kişilik bir aileyseniz bu rakam 52 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Eğer 4 kişilik bir aile iseniz bu rakam 72 bin 187 TL'ye kadar çıkıyor.

DİĞER MALİYETLER

Uludağ’da kayak tatilinde konaklama dışındaki giderler, tatilin süresi ve tercihlere göre önemli bir bütçe oluşturuyor.

Buna göre iki kişi için bir günlük kayak tatilinde skipass ücretleri ortalama 10-12 bin TL, kayak veya snowboard ekipman kiralama bedeli 2 bin 600-3 bin 600 TL seviyesinde bulunurken, ulaşım giderleri tercih edilen araca bağlı olarak kişi başı 3 bin 200’ye ulaşıyor.

Otel dışında yapılan yeme-içme harcamaları ise bir günde iki kişi için yaklaşık 2.500–3.500 TL’yi buluyor.

MİSAFİRHANELERDE YER KALMADI

Doluluk oranı yüzde 100'e ulaşan kamuya ait misafirhanelerde kişi başı konaklama ücreti kahvaltı ve akşam yemeği dahil 2 bin 450 liradan başlarken, 5 yıldızlı otellerde tam pansiyon konaklamak isteyenlerin kişi başı 42 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

"YILBAŞI YOĞUNLUĞU SÖMESTİRE YANSIDI"

Sömestir hazırlıklarının sürdüğünü ve yerli ve yabancı turistlerin pistleri ve otelleri doldurduğunu söyleyen otel müdürü Harbi Türk, "Karın gelişiyle beraber Uludağ beyaz gelinliğini giydi. Talep gayet güzel. Otellerde güzel aktiviteler de var. Yılbaşı yoğunluğu sömestire de yansıdı. Uludağ, beyaz örtüsünü giydi. Biz de son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karın güzel olması bizleri sevindirdi." dedi.

'BU SENE YİNE ULUDAĞ'I TERCİH ETTİK'

Ailesiyle birlikte İzmir'den Uludağ'a gelen Özge Kaya, sömestirde pistler çok yoğun olduğu için önceden geldiklerini belirterek, "Biz İzmir'den geliyoruz. Kızımız kayak yapmayı çok sevdi. Geçen sene de gelmiştik. Bu sene yine Uludağ'ı tercih ettik. Uludağ'ı çok seviyoruz. Uludağ çok kalabalık olduğu için sömestiri burada geçirmeyeceğiz." diye konuştu.