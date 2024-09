ABD'li ekonomist Steve Hanke'den dikkat çeken Türkiye yorumu Ünlü ABD’li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında "Türkiye toparlanma yolunda" diyerek yıllık enflasyonu yüzde 28,8 olarak ölçtüğünü dile getirdi.

ABD'li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ünlü ABD'li ekonomist Steve Hanke, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de enflasyon düşüyor. Bugün, yüksek frekanslı verileri kullanarak Türkiye'nin yıllık enflasyon oranını tam olarak yüzde 28,8 olarak ölçüyorum. Türkiye iyileşme yolunda." ifadelerini kullandı.

Hanke paylaşımında Türkiye'nin toparlanma yolunda olduğunu ifade ederek enflasyonun düştüğünü ve yıllık enflasyon oranını yüzde 28,8 olarak ölçtüğünü belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmedildiği bir kareye de yer verdi.

Ekonomist, bir önceki gün de paylaşımında "Trading Economics verilerine göre, Türkiye'de kişi başına düşen GSYİH 2023 yılında ortalama 14 bin 630,37 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2026 yılına kadar 16 bin 520 dolara çıkması öngörülüyor." şeklinde bilgi verdi.

Hanke'nin X'teki Türkiye paylaşları kısa sürede yüzlerce paylaşım ve yorum aldı.

PROF. DR. STEVE H. HANKE KİMDİR?

Steve H. Hanke, Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesinde Uygulamalı Ekonomi Profesörü ve Uygulamalı Ekonomi, Küresel Sağlık ve Ticari Teşebbüs Çalışmaları Enstitüsü Eş Direktörlük görevlerini yürütüyor.

Washington, DC'deki Cato Enstitüsü'nde Sorunlu Para Birimleri Projesi’nde Kıdemli Üye ve Direktör, Pekin’deki Çin Renmin Üniversitesi Uluslararası Parasal Araştırmalar Enstitüsü'nde Kıdemli Danışman, New York'ta Finansal İstikrar Merkezi’nde Özel Danışmanlık yapıyor ve Londra’da yayımlanan Central Banking dergisine editör olarak ve Forbes dergisine yazılarıyla katkıda bulunuyor.

Prof. Hanke ayrıca, Ekonomik Ölçüm Derneği Kurucu Konseyi ve Euromoney Ülke Riski Uzmanlar Paneli üyesi.

Prof. Hanke, hem 1994-96 yıllarında Litvanya Cumhuriyeti’nde hem de 1999-2003 yıllarında Karadağ Cumhuriyeti’nde Devlet Danışmanı olarak hizmet verdi. Ayrıca, 1997-2002 yılları arasında Bulgaristan, 1995-96 yıllarında Venezuela ve 1998'de Endonezya Cumhurbaşkanlarına Danışmanlık yaptı.

Arjantin, Estonya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Ekvador, Litvanya ve Karadağ'da yeni döviz kuru rejimleri kurulmasında önemli rol oynadı. Prof. Hanke, Arnavutluk, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yugoslavya da dahil olmak üzere diğer birçok ülkenin hükümetlerinde üst düzey görevlerde bulundu.

Profesör Hanke’ye döviz kuru rejimlerindeki derin bilgisi nedeniyle, Bulgaristan Bilimler Akademisi, Universität Liechtenstein, Universidad San Francisco de Quito, Free University of Tbilisi, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Varna Free University tarafından fahri doktora verildi.

Profesör Hanke, 1998'de World Trade Magazine tarafından dünyadaki en etkili 25 kişiden biri seçildi.

KİTAPLARI

Zimbabwe: Hyperinflation to Growth (2008) ve A Blueprint for a Safe, Sound Georgian Lari (2010), Juntas Monetarias para Paises en Desarollo (2015) ve Currency Boards for Developing Countries: A Handbook (2015).