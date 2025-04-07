Fıstık ihracatçıları gözünü Çin pazarına dikti

AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Türkiye'den yılın ilk 3 ayında ise 66 ülkeye 59 milyon 759 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında en çok fıstık ihracatı gerçekleştirilen ülkeler İtalya, Almanya ve Kazakistan oldu.

EN FAZLA İHRACAT İTALYA'YA

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'den İtalya'ya 18 milyon 546 bin dolarlık fıstık satıldı. Fıstık ihracatında İtalya'yı 11 milyon 556 bin dolarla Almanya, 3 milyon 575 bin dolarla Kazakistan izledi.

22 KENTTE ÜRETİLİYOR

Üreticisine sağladığı yüksek ekonomik kazanç ve geniş kullanım alanından dolayı çiftçilerden büyük ilgi gören fıstık, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin 22 kentinde üretiliyor.

"LEZZET VE KALİTE BAKIMINDAN BİRİNCİ SIRADAYIZ"

Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş, Türkiye'de yetiştirilen fıstığın dünyada yetiştirilen en kaliteli fıstık olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

Türkiye'den fıstık ihracatı yapılması hem üreticilerimiz hem de ülke ekonomisi açısından önemli, ihracat rakamlarımızın yıl sonuna kadar daha da yükseleceğine inanıyoruz. Türkiye üretim alanı bakımından dünyada ikinci sırada olsa da lezzet ve kalite bakımından birinci sıradayız. Dünyadaki bütün insanların fıstığımızı tatması, ürünlerinde değerlendirmesi bizim için de çok önemlidir. O yüzden yeni pazarlara açılmamız çok önemli, ihracat rakamlarını arttırma noktasında çalışmalarımız var.

FISTIĞIN ÇİN VE EREP ÜLKELERİ PİYASASINA GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Fıstığın Arap ülkeleri ve Çin pazarına girebilmesi için görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Akbaş, "Çin pazarı dünyanın en büyük pazarlarından biri. Fıstığımız bu pazarda yer alabilirse yıl sonunda ihracat rakamlarını 2-3 katına çıkarabiliriz diye düşünüyorum." dedi.