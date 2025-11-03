ABD’nin kamu borcu rekor düzeye ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin toplam kamu borcu rekor tazeledi.

ABD'nin 2 Ağustos tarihinde ulaştığı rekor seviye olan 37 trilyon dolar düzeyindeki kamu borcu, 82 gün içerisinde 1 trilyon dolar daha arttı.

Toplam borç, 22 Ekim itibarıyla 38 trilyon dolar seviyesini aştı.

KİŞİ BAŞI 111 BİN DOLAR BORÇ

Mali politikalar üzerinde çalışan düşünce kuruluşu Peter G. Peterson Vakfı, bu meblağın ABD’de kişi başına 111 bin dolar borç anlamına geldiğini duyurdu.

Düşünce kuruluşu ayrıca, ABD’nin dış borç miktarının Çin, Hindistan, Japonya, Almanya ve İngiltere’nin ekonomilerinin tamamının gayrisafi yurtiçi hasılalarının toplam değerine eşit olduğuna dikkat çekti.

"BU MİKTAR AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TÜM EKONOMİK ÜRETİMİNİN İKİ KATI"

Temsilciler Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanı Jodey Arrington, kamu borcunu "ABD’nin sıradaki büyük savaşı" olarak nitelendirdi. Cumhuriyetçi siyasetçi, "ABD şu anda 38 trilyon dolar borçlu. Bunu somutlaştırmak gerekirse, bu miktar Avrupa Birliği’nin tüm ekonomik üretiminin iki katı, İngiltere’nin yıllık bütçesinin 20 katı ve 18 yaş altındaki her genç Amerikalı için 500 bin dolarlık ezici bir yük manasına geliyor." dedi.

"KAMU BORCU, ABD'NİN YENİ SAVAŞI"

Arrington, "Kamu borcu, ABD’nin sıradaki büyük savaşıdır. Eğer bu savaşı kaybedersek, ABD’nin dünya liderliğini ve çocuklarımızın geleceğini kaybederiz. Ancak ulusal cesaretimizi toplayıp sorumlu bir şekilde müdahale edebilirsek ABD, 21. asra liderlik edecektir." ifadelerini kullandı.

ABD’nin borcu 2047 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 200’üne ulaşabilir

TRUMP, "ALTIN KART" VİZESİ ÖNERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, her geçen gün artan kamu borcunun kapatılması için zengin göçmenlere "Altın Kart" vizesi satılması şeklinde sıra dışı bir çözüm önermişti. Zengin göçmenlere 5 milyon dolar karşılığında "Altın Kart" vizesi verme ve ABD vatandaşlığına gidecek bir süreç sunmayı teklif eden Trump, "1 milyon kart tedarik edilmesi, 5 trilyonluk bir kaynak manasına gelir. 10 milyon satarsanız, bu toplam 50 trilyon eder, ki bizim 35 trilyon dolar borcumuz var. Bu güzel olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

Kongre Bütçe Ofisi, 2022’de 30 trilyon dolar seviyesine kadar yükselen toplam borcun 2027’de 40 trilyon doları aşacağını öngörüyor.