ABD'nin tarifeleri Hindistan'ın ihracatını tehlikeye attı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol aldığı gerekçesiyle Hindistan'a yönelik gümrük vergilerini yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarmıştı.

Trump, 6 Ağustos'ta Hindistan'a ek tarifeleri içeren kararnameyi imzalamıştı.



Hindistan'ın ABD'ye 87 milyar dolarlık ihracatı bulunuyor. Gümrük tarifesinin iki katına çıkması Hindistan'ın ABD'ye ihracatını belirsizliğe sürükledi.

Ek tarife dün itibarıyla yürürlüğe girdi.

ABD-HİNDİSTAN TİCARETİ

ABD'nin Hindistan ile toplam mal ticareti geçen yıl 129 milyar doları buldu.

ABD'nin Hindistan'dan yaptığı mal ithalatı geçen yıl 87,4 milyar dolar olurken, ülkeye yönelik ihracatı ise 41,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece ABD, geçen yıl Hindistan ile ticarette 45,8 milyar dolarlık açık verdi.

ABD, bu yılın ilk 6 ayında da Hindistan'dan 56,3 milyar dolarlık mal ithal ederken, bu ülkeye yönelik ihracatı 22,1 milyar dolar oldu.

HİNDİSTAN'IN ABD'YE İHRAÇ ETTİĞİ ÜRÜNLER

ABD'nin geçen yıl Hindistan'dan ithal ettiği başlıca ürünler arasında elektrikli makine ve cihazlar, ilaçlar, kıymetli taşlar ve metaller, nükleer reaktörler ve makineler, organik kimyasallar, mineral yakıtlar, tekstil ürünleri ile demir veya çelikten mamul maddeler yer aldı.

HİNDİSTAN'IN EKONOMİK BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATABİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Dün yürürlüğe giren gümrük vergilerinin Hindistan'ın ihracatını yaklaşık 37 milyar dolar azaltarak 49,6 milyar dolara çekmesi bekleniyor. Hindistan'ın ekonomik büyümesinin de yüzde 6,5'ten yüzde 5,6'ya inebileceği tahmin ediliyor.