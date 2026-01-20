Rekabet Kurulu’ndan optik devine soruşturma: EssilorLuxottica mercek altında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rekabet Kurulu, Türkiye optik pazarının en güçlü oyuncularından EssilorLuxottica hakkında soruşturma başlattı.

Kurul, şirketin uygulamalarının piyasada fiili münhasırlık yaratıp yaratmadığını ve rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığını inceleyecek.

Türkiye’de Atasun Optik’in yanı sıra Ray-Ban, Vogue ve Oakley gibi dünyaca ünlü markaların çatı şirketi olarak faaliyet gösteren EssilorLuxottica, Rekabet Kurulu’nun radarına girdi.

Kuruldan yapılan açıklamada, şirketin geniş ürün yelpazesi kapsamında yürüttüğü ticari uygulamaların rekabet hukuku açısından değerlendirmeye alındığı bildirildi.

GENİŞ ÜRÜN GAMI İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında EssilorLuxottica’nın; optik camlardan kontakt lenslere, gözlük makinelerinden sarf malzemelerine kadar uzanan ürün gamında bayiler ve satıcılar üzerinde “fiili münhasırlık” yaratıp yaratmadığı araştırılacak. Bu uygulamaların sektörde rekabet baskısı oluşturup oluşturmadığı da mercek altına alınacak.

REKABET ZAYIFLAYABİLİR Mİ?

Rekabet Kurulu, hâkim konumdaki teşebbüslerin fiili münhasırlık uygulamalarının rakip firmaların pazarda tutunmasını zorlaştırabildiğine dikkat çekti. Kurul açıklamasında, bu tür uygulamaların uzun vadede rekabetin zayıflamasına, ürün çeşitliliğinin azalmasına ve fiyatların yükselmesine yol açabileceği vurgulandı.

TÜKETİCİ AÇISINDAN KRİTİK SÜREÇ

Yapılacak incelemelerin, tüketicilerin farklı marka ve fiyat seçeneklerine erişimi açısından kritik öneme sahip olduğu ifade edildi. Rekabetin sınırlandırılması halinde, tüketicilerin daha az seçeneğe ve daha yüksek fiyatlara maruz kalma riski bulunduğu belirtildi.

FİİLİ MÜNHASIRLIK NEDİR?

Fiili münhasırlık; bir şirketin yaptığı anlaşmalar veya ticari uygulamalar yoluyla piyasayı rakiplerine fiilen kapatması, bayileri ya da satıcıları büyük ölçüde yalnızca kendisiyle çalışmaya yönlendirmesi durumunu ifade ediyor. Açık bir yasak içermese bile, bu tür uygulamalar rekabeti sınırlayıcı etki yaratabiliyor.