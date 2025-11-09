Abdülhamid Han sondaj gemisi Karadeniz'de 1 yılı geride bıraktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde yer alan Abdülhamid Han’ın, 2022’de filoya katılarak Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisi olarak göreve başladığı hatırlatıldı.

238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabiliyor ve 12 bin 120 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bu özellikleriyle dünyadaki en gelişmiş yedinci nesil derin deniz sondaj gemileri arasında yer alıyor.

KARADENİZ'DE 6 KUYUDA SONDAJ YAPTI

İlk görevine Akdeniz’de başlayan Abdülhamid Han, 10 Ağustos 2022’de Yörükler-1 kuyusunda ilk sondajını gerçekleştirdi. Ardından Taşucu-1 ve Akseki-1 kuyularında da çalışmalar yaptı.

2024’te Karadeniz’e geçen gemi, 9 Kasım 2024’te Amasra-4 kuyusunda ilk sondajını tamamladı. Geçen bir yıl içinde Türkali-19, Türkali-23, Türkali-27, Türkali-28 ve Göktepe-3 kuyularında da faaliyet yürüttü.

75 MİLYAR METREKÜPLÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ

Açıklamaya göre, Abdülhamid Han Karadeniz’de önemli bir doğalgaz keşfine imza attı.

Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart 2025’te sondaja başlayan gemi, 17 Mayıs 2025’te 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz rezervi buldu.

Bu miktarın, Türkiye’deki konutların yaklaşık 3,5 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabileceği, ekonomik değerinin ise yaklaşık 30 milyar dolar olduğu belirtildi.

TÜRKİYE ENERJİ FİLOSUNDA İLK 4 ARASINDA

Türkiye, filosuna kattığı yeni gemilerle sondaj gemisi sayısını 6’ya çıkararak dünyanın en büyük 4. enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi.

Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri halihazırda Sakarya Gaz Sahası’nda görev yaparken, yeni filoya katılan iki gemiden birinin Karadeniz’de, diğerinin Akdeniz’de görev alması planlanıyor.

Öte yandan, Oruç Reis sismik araştırma gemisi Filyos’ta yeni görevine hazırlanıyor, Barbaros Hayrettin Paşa gemisi ise Karadeniz’de çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye’nin enerji filosunda ayrıca 11 destek gemisi, 1 inşaat gemisi ve 1 yüzer üretim platformu bulunuyor.