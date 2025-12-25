Enerji piyasalarında yeni yılda uygulanacak idari para cezaları belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025'ten 2026'ya geçilirken ödeme ve cezalarda artış oranları da tek tek belli oluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026'da elektrik, doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 25,49 oranında artırılmasına karar verdi.

EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

MEVZUATA AYKIRILIKLARDA KESİLECEK CEZALAR YÜZDE 25,49 ARTACAK

Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2026 yılı için yüzde 25,49 artışa gidildi.