Enerji piyasalarında yeni yılda uygulanacak idari para cezaları belli oldu

EPDK, 2026'da elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarında uygulanacak cezaları yeniden değerleme oranında artıracak.

Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 09:44
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2026'da cezaları yüzde 25,49 artıracak.
  • Tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı ve 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
  • Artış, elektrik, doğalgaz, petrol ve LPG piyasalarındaki cezaları kapsayacak.

2025'ten 2026'ya geçilirken ödeme ve cezalarda artış oranları da tek tek belli oluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026'da elektrik, doğalgaz, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak idari para cezalarının yüzde 25,49 oranında artırılmasına karar verdi.

EPDK'nin ilgili sektörlere ait tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğler, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

MEVZUATA AYKIRILIKLARDA KESİLECEK CEZALAR YÜZDE 25,49 ARTACAK

Buna göre, doğalgaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2026 yılı için yüzde 25,49 artışa gidildi.

