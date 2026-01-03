Abdulkadir Uraloğlu: 1 yılda otoyol ve köprülerden 1,1 milyar araç geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılına ait karayolu trafik verilerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprüler ile Kamu-Özel iş birliği ile hayata geçirilen projelerdeki araç hareketliliğine ilişkin bilgileri paylaştı.

1 YILDA TOPLAM 1 MİLYAR 122 MİLYON ARAÇ GEÇİŞ YAPTI

Uraloğlu, "2025 yılında otoyol ve köprülerden toplam 1 milyar 122 milyon 336 bin 942 araç geçişi oldu." ifadelerini kullandı.

"KGM'YE BAĞLI OTOYOL VE KÖPRÜLERDEN YAKLAŞIK 586 MİLYON ARAÇ GEÇTİ"

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Mahmutbey-Edirne, İstanbul-Ankara, Adana, Mersin, Çeşme-İzmir-Aydın Otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü 2025 yılında toplam 585 milyon 906 bin 492 aracın kullandığını bildirdi.

KÖİ MODELİYLE YAPILAN OTOYOL VE KÖPRÜLERDEN GEÇİŞLER:

KÖİ modeliyle inşa edilen otoyol ve köprülerden geçen araç sayısına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Kuzey Marmara, Malkara-Çanakkale, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde, Menemen-Aliağa-Çandarlı ve Aydın-Denizli otoyolları ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinden de 1 yılda 536 milyon 430 bin 450 araç geçiş yaptı."