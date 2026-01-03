İbrahim Yumaklı: Tuzluca Barajı'nda ilk kazma vuruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirterek, "6,3 milyar lira yatırım bedeline sahip Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurduk." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu projeye ilişkin paylaşımda bulundu.

6,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti: