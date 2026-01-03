İbrahim Yumaklı: Tuzluca Barajı'nda ilk kazma vuruldu

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirterek, "6,3 milyar lira yatırım bedeline sahip Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurduk." ifadesini kullandı.
Yumaklı, NSosyal hesabından söz konusu projeye ilişkin paylaşımda bulundu.
6,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Iğdır'a bereket getirecek büyük bir adım attıklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
Iğdır’a bereket getirecek büyük bir adım atıyoruz. 6,3 milyar lira yatırım bedeline sahip Tuzluca Barajı'nda ilk kazmayı vurduk. 676 bin 420 dekar araziyi sulayacak proje, ekonomimize yıllık 405 milyon lira katkı sağlayacak. Tuzluca Barajı, Iğdır'ımıza, üreticilerimize ve bölgemize hayırlı olsun.