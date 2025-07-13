Abdulkadir Uraloğlu: Filyos Limanı'na demir yolu geliyor

Türkiye; ulaşımda, altyapıda ve enerji arayışında önemli bir yol katetti.

Özellikle limanların sanayi merkezlerine demir yolu aracılığı ile kesintisiz ulaşması hedefler arasında yer alıyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi'ni birbirine bağlayacak demir yolu iltisak hattı projesinin yapım ihalesinin tamamlandığını açıkladı.

YÜKLER, SANAYİ BÖLGELERİNE KESİNTİSİZ TAŞINACAK

Bakan Uraloğlu, hat sayesinde, Filyos Limanı'na ulaşan yüklerin, ulusal demir yolu ağı üzerinden iç bölgelere ve sanayi merkezlerine kesintisiz şekilde taşınacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Filyos Liman’nı ulusal demir yolu ağına bağlayacak iltisak hattının yapım ihalesinin 29 Nisan 2025 tarihinde tamamlandığını bildirdi.

PROJE SÖZLEŞME AŞAMASINDA

Bakan Uraloğlu, “İltisak hattımız, liman ile Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi arasında bağlantıyı sağlayacak. Böylece, ülkemizin Karadeniz’e açılan kapısı olan Filyos Limanı’nda bulunan tüm yük potansiyelinin ulusal demir yolu ağımıza katılımını sağlayacağız. Yapım ihalesi sürecini tamamladık, sözleşme aşamasına geldik.” dedi.

“İLTİSAK HATTIMIZ 7,17 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK”

İltisak hattı projesinin 12. Kalkınma Planı ve 2025 Yılı Yatırım Programı’nda bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Proje, Türkiye’nin lojistik merkez olma hedefine önemli katkı sağlayacak. Bölgenin sanayisine, ticaretine ve ihracat potansiyeline büyük ivme kazandıracak. Filyos Limanı ile Filyos Endüstri Sanayi bölgesini birbirine bağlayacak iltisak hattımız 7,17 kilometre uzunluğunda olacak. Hat, limana gelen yüklerin en güvenli ve en ekonomik şekilde taşınmasını sağlayacak.

"GÖKÇELER İSTASYONU'NU BÜYÜTECEĞİZ"

Projenin saatte 60 kilometre saat tasarım hızına sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Proje kapsamında mevcut Gökçeler İstasyonu’nu büyüteceğiz. Projede ayrıca 387 metre uzunluğunda 13 metre açıklıklı, 11 metre yüksekliğinde Filyos Çayı geçişini sağlayacak bir demir yolu köprüsü bulunacak. Bu yatırım, Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi’nin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.” açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Demir yolu iltisak hattı projesinin Türkiye'nin lojistik kapasitesini artırmak ve Filyos Limanı’nı küresel bir ticaret merkezi haline getirmek açısından stratejik önem taşıdığını ifade eden Bakan Uraloğlu, “Hat sayesinde, Filyos Limanı'na ulaşan yükler, ulusal demir yolu ağı üzerinden iç bölgelere ve sanayi merkezlerine kesintisiz şekilde taşınacak.” dedi.