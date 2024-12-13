Abdulkadir Uraloğlu ile Mehmet Şimşek ulaştırma projelerini konuştu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya geldi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlıklarımız arası iş birliğini geliştiriyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz." dilerek, görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden bilgi vererek, şu ifadeleri kullandı:

Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak ulaştırma ve altyapı projelerimize dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJELER KONUŞULDU