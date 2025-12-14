BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatları, hedefi tam isabetle imha etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk savunma sanayiinden bir başarı daha.

Bayraktar AKINCI'dan fırlatılan TÜBİTAK SAGE'nin milli mühimmatları, hedefi tam isabetle vurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, haberi sosyal medya sayfasından aktardı.

TEST ATIŞINDA HEDEFE TAM İSABET

Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 silahlı insansız hava aracı (SİHA) mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini paylaştı.

"TÜRKİYE, VE MÜHİMMAT ÇEŞİTLİLİĞİNDE DÜNYA LİDERİ"

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri. Milli mühimmat ve milli platform. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarımız, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti." ifadelerini kullandı.