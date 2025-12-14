Altın fiyatları artınca, İstanbul’daki bazı kuyumcular işçilikte indirime gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kuyumcu esnafı, yıl sonuna özel bir karar aldı.

Esnaf, düzenledikleri kampanya kapsamında, altın ve mücevher ürünlerinde işçilik ücretlerinde yüzde 50’ye varan önemli bir indirim uyguluyor.

Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent’teki kuyumcu esnafı, tüketicinin yüzünü güldürmek için inisiyatif alarak işçilik payında indirime gitti.

İŞÇİLİK VE MÜCEVHERDE İNDİRİM

İşçilikteki bu büyük indirimin yanı sıra, mücevher ürünlerinde de yüzde 50 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda indirimler sunuluyor.

Esnaf Ahmet Melik Kaya, "Bütün halkımızı indirimlerden yararlanmak için bekliyoruz. Burası çok konforlu bir işletme, vatandaşlarımız rahat bir ortamda alışveriş yapabilirler. Üretimden çıkan ilk ve en güzel modelleri buradan temin edebilirler." dedi.

FİYAT ARALIĞI 8 BİN-400 BİN TL ARASINDA

Kaya, fiyat aralığının 8 bin TL’den başlayarak 400 bin TL’ye kadar her bütçeye uygun geniş bir yelpazede olduğunu vurgulayarak, "Ürünlerin gramajına göre fiyatlar değişmekte. Bizim yapabileceğimiz indirimler işçiliklerde olabiliyor, biz esnaf olarak burada indirimler yapıyoruz. En güzel ve en yeni modelleri halkımıza temin ediyoruz." diye konuştu.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Kuyumcu Selin Mihaloğlu ise "Bütün altın ve pırlantalı işçilikli ürünlerde yüzde 50 indirim kampanyası başlattık. Bütün ürünlerimizde geçerli." ifadelerini kullandı.

BU YIL TALEP GÖRENLER

Mihaloğlu, özellikle bu senenin gözde ürünleri olan baget yüzükler, setler ve suyolu bilekliklerin çok talep gördüğünü belirtti. Fiyatların minimal yüzüklerde 15 bin TL’den başlayıp talebin büyüklüğüne göre arttığını dile getiren Mihaloğlu, "Buraya gelen vatandaşlar her bütçeye göre ürün bulabiliyor." dedi.

Alışverişe gelenler de indirimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.