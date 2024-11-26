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AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe maratonu devam ediyor.

Dünkü oturumda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığı'nın 2025 bütçesi için ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelen İsrail ile ticaret iddialarına açıklık getirerek, “Filistin Ekonomi Bakanı’nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail’e ihracattır. 625 kodu da Filistin’e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim.” şeklinde bilgi verdi.

BÜTÇE SUNUMUNDA MİLLETVEKİLLERİNİN SORUSUNA YANIT VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Komisyon’da gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Görüşmeler sırasında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’nın İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddialarına açıklık getirdi.

"624 KODLU HİÇBİR ÜRÜNE İZİN VERİLMİYOR"

Türkiye’nin İsrail’e yönelik herhangi bir ihracat faaliyeti bulunmadığını açık bir şekilde ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu iddiayı ortaya atanlara en güzel cevabı Filistin Ekonomi Bakanı vermiştir.” diyerek, son noktayı net bir biçimde şu ifadelerle koydu:

Filistin Ekonomi Bakanı’nın özellikle paylaştığı bilgiyi tavsiye ederim. 624 kodu İsrail’e ihracattır. 625 kodu da Filistin’e ihracattır. 624 kodlu hiçbir ürüne izin vermediğimizi söylemek isterim.

Uraloğlu, söz konusu ticaret iddialara ilişkin Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daha önce gerekli açıklamada bulunduğunu da anımsattı.

"TÜRKİYE HER ZAMAN FİLİSTİN HALKININ YANINDADIR"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden de konuya ve konuşmasına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Bu konuda Filistin Ekonomi Bakanı da açık bir şekilde iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Türkiye, her zaman kardeşlerinin, Filistin halkının yanındadır. Sözümüz net, duruşumuz değişmez

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