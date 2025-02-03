Abdulkadir Uraloğlu: Limanlarda 531,7 milyon ton yük elleçlendi

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Geçen yıla ait denizcilik istatistikleri açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı denizcilik istatistiklerini değerlendirerek, limanlarda elleçlenen yük miktarının 531 milyon 737 bin 358 tona ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, elleçlenen konteyner miktarının ise 13 milyon 529 bin 729 TEU’ya yükseldiğini duyurdu.

HEDEF: TÜRKİYE'NİN DENİZ TİCERETİNDEN DAHA FAZLA PAY ALMASI

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Uraloğlu, “Limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 531 milyon 737 bin 358 tona ulaştı. Elleçlenen konteyner miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarak 13 milyon 529 bin 729 TEU’ya yükseldi.” dedi.

“YURT DIŞI YÜK TAŞIMALARI 399 MİLYON 414,5 TON OLDU”

2024 yılında yurt dışı limanlarına giden yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 142 milyon 278 bin 137 ton olarak gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yurt dışı limanlardan limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 257 milyon 136 bin 420 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılında deniz yolu ile yapılan yurt dışı yük taşımaları bir önceki yıla göre yüzde 2,0 artarak 399 milyon 414 bin 557 ton oldu.

"ALİAĞA BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI ZİRVEDE"

Bölge liman başkanlıkları bazında ise 2024 yılında en fazla yük elleçlemesinin 86 milyon 295 bin 565 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 83 milyon 787 bin 739 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 68 milyon 563 bin 930 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 2024 yılında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 69 milyon 64 bin 361 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 63 milyon 258 bin 440 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"EN FAZLA ARTIŞ 40’LIK KONTEYNERLERDE"

Uraloğlu, 2024 yılında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren yük cinslerinin sırasıyla; 7,1 milyon tonluk artışla 40’lık konteynerler, 2,9 milyon ton artışla konteyner taşıması yapan treylerler ve 2,3 milyon tonluk artışla 20’lik konteynerler olduğunu belirtti.

PORTLAND ÇİMENTO

Bakan Uraloğlu, söz konusu yılda konteynerde ve araçlarda taşınan yükler hariç tutulduğunda, portland çimentonun 9 milyon 779 bin 766 ton ile limanlardan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi olduğunu ifade ederek, “Portland çimentoyu motorin ile klinker yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir takip etti." açıklamasında bulundu.

EN FAZLA YÜK TAŞIMASI İTALYA'YA

Uraloğlu, 2024 yılında limanlardan yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu ABD’ye ve İspanya’ya yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti.

EN FAZLA YÜK RUSYA’DAN

Deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün sırasıyla Rusya'dan, ABD’den ve Mısır’dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: