Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye, ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi üretecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi'nin, Türkiye'nin yerli ve milli ilk 6 akslı elektrikli lokomotifi olacağını bildirdi.

Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak. Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladık." ifadelerini kullandı.

"DİZEL ELEKTRİKLİ VERSİYONU SINIFININ EN GÜÇLÜSÜ OLACAK"

Uraloğlu, bu lokomotifin, 4 akslı E-5000'e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacağını belirterek tasarım hedeflerinin, 7,2 megavat güce ulaşmak olduğunu aktardı.

DİZEL ELEKTRİKLİ VERSİYON

Dizel elektrikli versiyonun ise 3 bin 750 beygir gücünde tasarlanarak sınıfının en güçlüsü olacağına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: