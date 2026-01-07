Abdulkadir Uraloğlu: Uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kabine toplantısının ardından kendisine yöneltilen soru üzerine; Libya heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutu ve ses kayıt cihazlarının İngiltere'de çözümleneceğini bildirdi.

"KARAKUTU VE SES KAYIT CİHAZLARI İKİSİ DE HASARLANMIŞ"

Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarına, "Karakutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen 4 ülke var. İngiltere’de bu işlemin yapılması kararı alındı. Uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek." açıklamasında bulundu.

LİBYA UÇAĞI HAYMANA'DA DÜŞMÜŞTÜ

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'nın Haymana ilçesinin yakınlarında düşmüş, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.