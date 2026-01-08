Aralık ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 0,11 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

VavaCars’ın her ay düzenli olarak yayımladığı VavaAI Fiyat Endeksi’nin Aralık 2025 sonuçları açıklandı.

Rapora göre, aralık ayında otomobil fiyatları ortalama yüzde 0,11 artarak genel enflasyon artışının altında kaldı.

Aralık ayına da yansıyan sınırlı artış, piyasada fiyat baskısının hala kuvvetli olduğunu gösterdi.

FİYAT ENDEKSİ YAYIMLANDI

Türkiye’nin önde gelen online ikinci el araç platformlarından VavaCars, yapay zekâ ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Aralık 2025 verilerini paylaştı.

Kamuya açık verilerin analiziyle hazırlanan rapora göre, son bir yılda ikinci el araç fiyatları yüzde 18,6 arttı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 30,89, dolar yüzde 21,4 ve euro yüzde 36,9 oranında yükseldi.

“FİYATLARDA NOMİNAL DİRENÇ OLUŞTU”

VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

2025’in son iki ayı, ikinci el otomobil piyasası açısından önemli bir eşik niteliği taşıdı. Önceki aylarda fiyatlar nominal olarak artış gösterirken reel bazda gerileme eğilimindeydi. Ancak yılın son iki ayında fiyatların yatay seyretmesi, fiyat endeksinde nominal anlamda da bir direnç oluştuğunu gösterdi. Sıfır araç pazarında yoğunlaşan kampanyalar, ikinci el araç piyasasına da olumlu şekilde yansıdı. Tüm bu gelişmeler, piyasanın yılı güçlü bir performansla tamamlamasını sağladı.

İKİNCİ EL PAZARI YILI GÜÇLÜ KAPATTI

Kamuya açık verilerin analiziyle elde edilen sonuçlara göre, aralık ayında ikinci el araç pazarı yılın en güçlü performansını sergileyerek büyüme kaydetti. 2025 yılı geneline bakıldığında hem sıfır araç hem de ikinci el araç pazarında büyüme görülürken, ikinci el araç pazarının yıllık toplam satış adedinin 7 milyon seviyesini aşması dikkat çekti.

Fiyatların enflasyonun altında seyretmesi, hem satın alma niyetinde olan tüketiciler hem de aracını satarak farklı alternatifleri değerlendirmek isteyenler için önemli bir fırsat dönemi yarattı.