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AA

AK Parti, savunma sanayii ve ekonomiye ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti milletvekilleri Hüseyin Altınsoy ve Necmettin Erkan ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Güler, TBMM’de “Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne ilişkin açıklamalarda bulundu ve "Mali sürdürülebilirlik, dengeli, adil bir emeklilik sistemimizi mutlaka önümüzdeki dönemlerde inşa etmemiz lazım." dedi.

"SAVUNMA SANAYİİ DESTEKLEME FONU KAYNAKLARI ARTIRILACAK"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ile ilgili şöyle konuştu:

Teklif ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen beyannamelerden alınan damga vergisi tutarı kadar, yıllık gelir vergisi beyannamelerinden ise damga vergisi tutarının yarısı kadar bedel alınacak.

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDAN 750 LİRA

Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere 750 lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden ise 375 lira, noterlerde yapılan sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında 1.500 lira, diğer işlemlerde ise 75 lira gelir alınacak.

KREDİ KARTINDAN YILLIK 750 LİRA

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınmasına ilişkin düzenleme yapıyoruz.

2024 VE 2025'TE EMEKLİ OLANLARIN MAAŞ FARKI SORULDU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de "2024 yılında emekli olacakların 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha fazla maaş alacak" iddialarına cevap verdi.

"BİZE GELEN BİR RAPOR YOK"

Güler konuyla ilgili "Kimi etkiliyor, ne kadar etkiliyor, nasıl hesaplanıyor? Bunlara ilişkin henüz bize gelen bir rapor yok" diyen Güler, "Bu sadece bir duyum olarak geliyor, yani gerçekten bir fark doğuyor mu? Henüz net bir şey yok." ifadelerini kullandı.

KATKI PAYI ALINACAK

Güler'in verdiği bilgilere göre vergi beyannamelerinden, gümrük idarelerine verilen beyannamelerden, sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri ve aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannamelerden damga vergisi tutarı (yıllık gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisi tutarının yarısı) kadar Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınacak.

Ayrıca, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL, Limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınacak.

NOTERLİK İŞLEMLERİNDE İŞLEM BAŞINA: 75 TL

Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1.500 TL, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL, olmak üzere maktu tutarlarda Savunma Sanayii Destekleme Fonuna katılma payı alınması öngörülüyor.

İlgili yeni ödemeler hizmet bedeli olarak adlandırılıyor. Güler teklife ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İHA ve SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden birisi olduğunu belirterek sektörün önemine vurgu yaptı.

Sektördeki projelerin "modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve TSK'nın modernizasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulan SSDF'den yapılan harcamalar ile hayata geçirilmekte" olduğunu söyledi.

GÜLER'İN AÇIKLAMALARINDAN DİĞER ÖNE ÇIKANLAR

-Güler, Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin tezkerenin haftaya TBMM Genel Kurulu gündemine geleceğini bildirdi.

-Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasına yönelik kanun hazırlıklarımız devam ediyor.

-Savunma sanayiimizi her zamankinden daha güçlü hale getirmemiz çok önem arz ediyor.

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