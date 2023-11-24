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Abdullah Güler: Uluslararası ekonomiye destek sağlayan düzenlemeler Meclis'te

Abdullah Güler: Uluslararası ekonomiye destek sağlayan düzenlemeler Meclis'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak yasa teklifi ile ilgili bilgi verdi. Buna göre AK Parti'nin hazırladığı 80 maddelik torba yasa teklifi Meclis'te görüşülecek.