Abdullah Güler: Uluslararası ekonomiye destek sağlayan düzenlemeler Meclis'te

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeyi kullandı:
Toplumumuz için önemli düzenlemeler içeren 80 maddelik yasa teklifimizi bugün Meclis Başkanlığına sunuyoruz.Teklif uluslararası ekonomiye destek sağlamayı amaçlıyor.
Ekonomide 80 maddelik yeni torba yasanın içeriği:
80 maddelik torba yasada en dikkat çekici başlıklardan biri ev hanımlarına emeklilik hakkı getirilecek.
Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara para cezası katlanacak.
Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranı artırılacak.
Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.
İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.
Çek ibraz yasağının da süresi uzatılacak. Çek Kanunu'nda da değişiklik yapılacak. Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak. Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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