ABD'ye ihracatta otomotiv 4 yıl sonra yeniden zirvede

AA

ABD'nin yapacağı ihracatta ek gümrük vergileri getirilmesi ve Türkiye'ye de yüzde 10'luk oranın uygulanacağı açıkladıktan sonra gözler iki ülke arasındaki yapılan ticarete yöneldi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ABD'ye ihracatı, ocak-mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 291,6 milyon dolara ulaştı.

Sektör, bu ülkeye yapılan dış satımda 4 yıl aranın ardından yeniden ilk sıraya yükseldi.

Türkiye ile ABD arasında gelişen ilişkiler, bu ülkeye yapılan ihracat rakamlarına yansıyor.

GÜMRÜK TARİFESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladıktan sonra uygulamaya başladığı gümrük tarifelerinin küresel ekonomi ve ticarette yol açtığı belirsizliklere karşın Türk otomotiv endüstrisinin bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ivme kazanmaya devam ediyor.

TÜRK ÜRÜNLERİNE TALEP DEVAM EDİYOR

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerde kaydedilen ilerleme bu sektördeki dış satıma katkıda bulunurken, Trump'ın göreve geldikten sonra ABD'de otomotiv sektörünü destekleyeceğine dair açıklamalarının ardından Türkiye'nin otomotiv ürünlerine bu ülkeden gelen talep dikkati çekti.

OTOMOTİV İHRACATININ SEYRİ

2020 yılında koronavirüs salgınından sonra küresel ticaret ve Türkiye'nin ihracatı olumsuz etkilense de daha sonra ekonomilerin açılmasıyla otomotiv sektörü özellikle 2021 yılında ABD'ye kayda değer ihracat gerçekleştirdi.

Daha sonra küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin tekrar baş göstermesi ve dünyanın önde gelen merkez bankalarının sıkı para politikasına geçmesi otomotiv sektörünün önde gelen ekonomilere dış satımını ara ara etkilese de sektör ihracattaki gücünü korudu.

Dünyanın özellikle ekonomik anlamda tek kutuplu bir yapıdan çok kutuplu bir yapıya doğru geçtiği bu dönemde Türkiye'nin aktif bir rol almasının da özellikle sanayi alanındaki ticarette olumlu etkileri görülmeye başlandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin toplam ihracatı ocak-mart döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış kaydederek 65 milyar 305,6 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde otomotiv endüstrisinin dış satımı, toplam mal ihracatının yüzde 16,8'ini oluşturdu.

Bu dönemde yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımına bakıldığında, ABD en fazla dış satım yapılan 3. ülke oldu. Bu dönemde ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 3 milyar 126,1 milyon dolara geriledi.

Yılın ilk üç ayında ABD'ye en fazla ihracatı 291,6 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Bu sektörü, 289,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 213,3 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 202,5 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ve 199,5 milyon dolarla mücevher sektörleri takip etti.

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 4 YIL SONRA LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Otomotiv endüstrisinin ABD'ye gerçekleştirdiği ihracat ekseriyetle tedarik sanayisi ürünlerinden oluşuyor. Otomotiv endüstrisi bu ülkeye yapılan ihracatta 4 yıl aranın ardından yeniden ilk sıraya yükseldi. Sektör, ABD'ye bu yılın ocak-mart döneminde önceki yılın aynı aralığına göre yüzde 5,3 artışla 291,6 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Son 4 yılın ilk üç ayı değerlendirildiğinde, 2021'in ilk çeyreğinde otomotiv endüstrisi, ABD'ye 308,3 milyon dolarlık dış satım yaparak sektörel anlamda ilk sırada yer alırken, sonraki yılda liderliği 372,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren çelik sektörüne kaptırdı.

2023'ün bahsedilen döneminde ABD'ye en fazla ihracat yapan sektör 278,5 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Takip eden yılın aynı döneminde de bu sektör 351,6 milyon dolarlık dış satımla ilk sırada yer aldı.