Asgari ücrette üçüncü toplantının tarihi bekleniyor

Asgari ücret sürecinde adım adım sona yaklaşılıyor.

Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretliyi doğrudan ilgilendiren; işverenleri, diğer özel sektör çalışanlarını ve pek çok ödeme kalemini dolaylı olarak etkileyen zam oranına ilişkin pazarlıklar sürüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar 12 ve 18 Aralık olmak üzere iki kez toplandı.

Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında gözler, üçüncü toplantıya çevrildi.

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELİNDİ

Komisyonda işçiler yer almıyor ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun ilk toplantısından önce TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcileriyle bir araya geldi.

İkinci toplantı öncesinde de TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Vedat Işıkhan, işçi tarafının görüş ve önerilerini alarak komisyona iletti.

İKİNCİ TOPLANTIDA EKONOMİK GÖSTERGELER ELE ALINDI

Bakan Işıkhan'ın katıldığı ikinci toplantıda, ekonomik göstergeler de ele alındı. İlgili kurum ve bakanlıklar, ekonomik verilere ilişkin raporlarını paylaştı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTININ TARİHİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Üçüncü toplantının tarihi henüz belli değil, önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Görüşmelerin ise 31 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

BAŞKA ÖDEMELERİ ETKİLEYECEK

Yeni asgari ücret, birçok ödeme kalemini de etkileyecek.

Evde bakım maaşı, staj ücreti ve genel sağlık sigortası primi, etkilenecek kalemler arasında yer alıyor.

Yeni ücretler 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.