Altının kilogram fiyatı yükseldi: 6 milyon 107 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 11 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lira, en yüksek 6 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 107 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altının toplam işlem hacmi 5 milyar 471 milyon 966 bin 750,55 lira, işlem miktarı ise 899,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 943 milyon 52 bin 184,67 lira olarak gerçekleşti.