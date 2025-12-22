Altının kilogram fiyatı yükseldi: 6 milyon 107 bin lira

- Standart altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul'da 6 milyon 107 bin liraya yükseldi.
- Altın fiyatları pazartesi günü yüzde 1,6 artış gösterdi.
- Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 943 milyon lira oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı yükseldi.
Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 11 bin liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 100 bin lira, en yüksek 6 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,6 artışla 6 milyon 107 bin lira oldu.
İŞLEM MİKTARI
KMKTP'de altının toplam işlem hacmi 5 milyar 471 milyon 966 bin 750,55 lira, işlem miktarı ise 899,15 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 943 milyon 52 bin 184,67 lira olarak gerçekleşti.