AB'nin doğalgaz ithalatı 2025'in ilk çeyreğinde sabit kaldı

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Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Avrupa Birliği'nin (AB) gaz talebini yayımladı.

Avrupa Birliği'nin gaz talebini azaltmaya yönelik önlemleri, son yıllarda boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatında düşüşe yol açtı.

AB’DE GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 20 GERİLEDİ

AB ülkeleri, 2021-2024 döneminde gaz tüketimini yüzde 20 azaltarak gaz ve LNG ithalatını toplamda yüzde 18 düşürdü.

LNG İHRACATI ARTTI

Bu yılın ilk çeyreğinde, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişinin sona ermesine rağmen AB’nin LNG ithalatı artış gösterdi.

Ancak, AB’nin toplam gaz ve LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre sabit kalırken, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1 geriledi.

RUS GAZI, AB İÇİN ÖNEMİNİ KORUYOR

AB’nin 6 Mayıs'ta Rus enerjisinden 2027'ye kadar tamamen çıkış stratejisini açıklaması beklenirken yeni veriler, AB'nin Rus gazına olan bağımlılığının sürdüğüne de işaret ediyor.

Geçen yıl, AB’nin Rusya’dan toplam gaz ve LNG ithalatı yüzde 19,5 artarken, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye üzerinden yapılan Rus boru hattı gazı ithalatı yıllık bazda yüzde 16 yükseldi.

Buna rağmen veriler, AB'nin Rus enerji ithalatına bağımlılığını azaltma yönünde ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.

AB'NİN GAZ VE LNG TEDARİKİNDE NORVEÇ YÜZDE 30 İLE İLK SIRADA

Yılın ilk çeyreğinde AB'nin gaz ve LNG tedarikinde Norveç, yüzde 30 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 25 ile ABD, yüzde 14 ile Rusya ve yüzde 13 ile Cezayir izledi.