IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), ocak ayı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nu açıkladı.

IMF, küresel büyüme tahminini 2025 ve 2026 için yükseltirken, 2027 için ise sabit tuttu.

IMF, Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revizyona gitti.

2025 İÇİN YÜZDE 3,5'TEN YÜZDE 4,1'E

Raporda Türkiye için 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 3,5'ten yüzde 4,1'e yükseltildi.

2026 İÇİN YÜZDE 3,7'DEN YÜZDE 4,2'YE

2026 büyüme tahmini yüzde 3,7'den yüzde 4,2'ye çıkarıldı.

2027 İÇİN YÜZDE 3,7'DEN YÜZDE 4,1'E

2027 büyüme tahmini ise yüzde 3,7'den yüzde 4,1'e çıkarıldı.

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME TAHMİNİ

Uluslararası Para Fonu, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e çıkarırken, 2026 yılı tahminini yüzde 3,1'den yüzde 3,3'e yükseltti. 2027 tahmini ise yüzde 3,2 olarak korudu.

ABD'NİN 2026 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Raporda ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi, bu yıl için yüzde 2'den yüzde 2,1'e, 2026 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,4'e çıkarıldı. 2027 tahmini ise yüzde 2,1'den yüzde 2'ye düşürüldü.

EURO BÖLGESİ

Euro Bölgesi için 2025 büyüme tahmini yüzde 1,2'den yüzde 1,4'e yükseltilirken, 2026 tahmini yüzde 1,2'den yüzde 1,3'e çıkarıldı. 2027 büyüme tahmini yüzde 1,4 olarak korundu.

ÇİN’İN 2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 2

2025 büyüme hedefini yüzde 5 olarak belirleyen Çin için bu yıl yüzde 4,2 büyüme bekleniyor. Bir önceki raporda da büyüme tahmini yüzde 4,2 seviyesindeydi.