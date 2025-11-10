Adana'da kiraladığı çorak araziyi keçiboynuzuyla tarıma kazandırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'da Sarıçam ilçesinde 71 yaşındaki çiftçi Hüseyin Bebeç, Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı Boztepe Mahallesi'ndeki 37 dekarlık araziye 18 yıl önce diktiği fidanlar sayesinde keçiboynuzu üretiyor.

Çorak ve verimsiz görünümüne rağmen araziyi tarıma kazandırmak isteyen Bebeç, burada keçiboynuzu yetiştirme kararı aldı.

ÖNCE ARAZİNİN TAŞLARINI TEMİZLEDİ

Bebeç, arazinin taşlarını temizleyip toprak ıslahı yaparak 18 yıl önce yaklaşık 400 keçiboynuzu fidanını toprakla buluşturdu.

11 YILDIR ÜRÜN ALIYOR

Fidanların sulanmasından ilaçlanmasına kadar her şeyiyle yakından ilgilenen Bebeç, arazisinden 11 yıl önce ürün almaya başladı.

2025'TE 7 TON KEÇİBOYNUZU HASAT ETTİ

Bebeç, 49 yıllığına kiralayarak tarıma kazandırdığı araziden bu yıl da 7 ton keçiboynuzu hasat etti.

"YEŞİLE OLAN SEVGİMİZ SAYESİNDE ARAZİYİ BU HALE GETİRDİK"

Sekiz çocuk babası Hüseyin Bebeç, çorak araziyi kendi imkanlarıyla yeşerttiğini söyledi. Doğaya yeniden hayat kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bebeç, "Eskiden burası o kadar sık çalılıktı ki içine girilmez durumda ve bakımsız bir alandı ama devletimiz burayı bize tahsis etti. Biz de traktör ve ellerimizle çalışarak, büyük bir emek vererek araziyi bu duruma getirdik. Yeşile olan sevgimiz sayesinde araziyi bu hale getirdik." diye konuştu.

"FİDAN DİKMENİN YAŞI OLMAZ"

Arazisindeki ağaçlarla ilgilenerek kendisini çok daha genç hissettiğini dile getiren ve uzun yıllar verdiği çabayla çorak arazinin çok güzel bir görünüme kavuştuğunu anlatan Bebeç, şöyle konuştu: