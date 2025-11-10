Adana'da kiraladığı çorak araziyi keçiboynuzuyla tarıma kazandırdı

- Adanalı çiftçi Hüseyin Bebeç, Orman Bölge Müdürlüğü'nden kiraladığı 37 dekarlık çorak araziye diktiği keçiboynuzu fidanlarıyla tarım alanını yeşertti.
- 71 yaşındaki Bebeç, 18 yıl süren emek sonrası araziyi verimli hale getirdi ve bu yıl 7 ton hasat elde etti.
- Bebeç, doğaya hayat vermenin mutluluğunu yaşıyor ve diğer çiftçilere de aynı yöntemi öneriyor.
Adana'da Sarıçam ilçesinde 71 yaşındaki çiftçi Hüseyin Bebeç, Orman Bölge Müdürlüğünden kiraladığı Boztepe Mahallesi'ndeki 37 dekarlık araziye 18 yıl önce diktiği fidanlar sayesinde keçiboynuzu üretiyor.
Çorak ve verimsiz görünümüne rağmen araziyi tarıma kazandırmak isteyen Bebeç, burada keçiboynuzu yetiştirme kararı aldı.
ÖNCE ARAZİNİN TAŞLARINI TEMİZLEDİ
Bebeç, arazinin taşlarını temizleyip toprak ıslahı yaparak 18 yıl önce yaklaşık 400 keçiboynuzu fidanını toprakla buluşturdu.
11 YILDIR ÜRÜN ALIYOR
Fidanların sulanmasından ilaçlanmasına kadar her şeyiyle yakından ilgilenen Bebeç, arazisinden 11 yıl önce ürün almaya başladı.
2025'TE 7 TON KEÇİBOYNUZU HASAT ETTİ
Bebeç, 49 yıllığına kiralayarak tarıma kazandırdığı araziden bu yıl da 7 ton keçiboynuzu hasat etti.
"YEŞİLE OLAN SEVGİMİZ SAYESİNDE ARAZİYİ BU HALE GETİRDİK"
Sekiz çocuk babası Hüseyin Bebeç, çorak araziyi kendi imkanlarıyla yeşerttiğini söyledi. Doğaya yeniden hayat kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bebeç, "Eskiden burası o kadar sık çalılıktı ki içine girilmez durumda ve bakımsız bir alandı ama devletimiz burayı bize tahsis etti. Biz de traktör ve ellerimizle çalışarak, büyük bir emek vererek araziyi bu duruma getirdik. Yeşile olan sevgimiz sayesinde araziyi bu hale getirdik." diye konuştu.
"FİDAN DİKMENİN YAŞI OLMAZ"
Arazisindeki ağaçlarla ilgilenerek kendisini çok daha genç hissettiğini dile getiren ve uzun yıllar verdiği çabayla çorak arazinin çok güzel bir görünüme kavuştuğunu anlatan Bebeç, şöyle konuştu:
Yeşili sevmesem bu işi yapmazdım. Bu işi ağaçları ve ormanı sevdiğim için yapıyorum. Devletimiz bana 500 dönüm arazi verseydi, şu yaşıma rağmen yine fidan diker, mücadele ederdim çünkü fidan dikmenin yaşı olmaz. 71 yaşındayım ama kendimi 40 yaşında gibi hissediyorum. Her gün buraya geliyorum, ağaçlarımın kuru dallarını alır, diplerini kazar, boş kalan yerlere fidan dikerim. 5 litrelik bidonlarla su taşır, onları sularım.