Adana'da kırmızı ette tek tırnaklı eti tespit edildi

Özel Haber

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine iki firma eklendi ve listedeki ürün sayısı 202'ye çıktı.

PASTÖRİZE SÜTE NATAMİSİN

Adana Kozan'daki Güneydoğu Sat ve Gıda Ltd. "Güneydoğu" markasıyla ürettiği pastörize tereyağına ürünün ömrünü artıran ancak insan sağlığına zarar veren natamisin ekledi.

KIRMIZI ET YERİNE TEK TIRNAKLI ETİ

Adana Yüreğir'deki Servet Kasap-Fatma Kaya şahıs şirketi kırmızı ete, at ya da eşek gibi tek tırnaklı eti ekledi.

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