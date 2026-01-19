Piyasalar TCMB'nin faiz adımını bekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yıl da geçen seneki gibi 12 değil 8 toplantı gerçekleştirecek.

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren ocak ayı zam oranlarının belirlenmesi ve yeni fiyat tarifelerinin yürürlüğe girmesinin ardından piyasalar, rotayı Merkez Bankası’na çevirdi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek ve saat 14.00'te faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

FAİZ ORANI YÜZDE 38

Kurul, 2025 Aralık'taki son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5’ten yüzde 38’e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36,5’e indirmişti.

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

SIKI PARA POLİTİKASI SÜRECEK Mİ?

Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

PİYASALARDA "KARAR METNİ" BEKLENTİSİ

Faiz kararının yanı sıra karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 36,50

Piyasa katılımcıları anketine göre Ocak ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 36,50 olarak gerçekleşti.